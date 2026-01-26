  1. Privatkunden
Australian Open Sinner und Musetti ohne Probleme, auch Swiatek souverän

SDA

26.1.2026 - 10:57

Jannik Sinner gewinnt sein Achtelfinal am Australian Open souverän
Jannik Sinner gewinnt sein Achtelfinal am Australian Open souverän
Keystone

Lorenzo Musetti besiegt am Australian Open Taylor Fritz, Jannik Sinner gewinnt mühelos gegen Luciano Darderi. Das sind die Fakten des neunten Turniertages.

Keystone-SDA

26.01.2026, 10:57

Musetti gewinnt gegen Fritz

Lorenzo Musetti (ATP 5) bekundete im Achtelfinal gegen Taylor Fritz (ATP 9) keine Mühe. Der Italiener gewann gegen den US-Amerikaner, der eine Runde zuvor Stan Wawrinka besiegt hatte, in nur zwei Stunden 6:2, 7:5 und 6:4. Nun trifft der 23-jährige Musetti im Viertelfinal auf Novak Djokovic. Der Serbe hatte von einem Forfait von Jakub Mensik profitiert, und erreichte die Viertelfinals kampflos.

Sinner erst am Ende gefordert

Titelverteidiger Jannik Sinner zog am Australian Open ohne grosse Probleme in den Viertelfinal ein. Der Italiener besiegte seinen Landsmann Luciano Darderi (ATP 25) 6:1, 6:3, 7:6 (7:2). Während die Weltnummer 2 in den ersten beiden Sätzen dominierte, musste Sinner im dritten Satz bis ins Tiebreak. In diesem setzte sich der 24-Jährige dann souverän durch.

Swiatek gewinnt problemlos

Iga Swiatek (WTA 2) wurde in ihrem Achtelfinal von der Lokalmatadorin Maddison Inglis (WTA 168) kaum gefordert. Die Qualifikantin hatte die vierte Runde kampflos erreicht, nachdem Naomi Osaka wegen einer Bauchverletzung Forfait geben musste. Swiatek liess Inglis keine Chance und gewann den Match nach 1:13 Stunden mit 6:0, 6:3. Im Viertelfinal trifft die Polin nun auf Jelena Rybakina. Die Kasachin hat sich in ihrem Achtelfinal gegen die Belgierin Elise Mertens durchgesetzt.

