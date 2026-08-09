Kurz vor dem US Open wird Jannik Sinner von einer Knieverletzung gebremst. Der der Weltranglistenerste verzichtet wegen der Probleme auf eine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Cincinnati.

Jannik Sinner lässt auch die Generalprobe für das US Open aus

Die Hauptprobe für das US Open beginnt am Donnerstag. Er fokussiere sich nun darauf, rechtzeitig für das am 30. August startende Grand-Slam-Turnier in New York fit zu werden, sagte der 24-jährige Italiener.

«Mein rechtes Knie bereitet mir schon länger Probleme, und obwohl ich mit meinem Ärzteteam intensiv daran arbeite, muss ich akzeptieren, dass ich noch nicht bereit bin, an Wettkämpfen teilzunehmen», so Sinner. Der Südtiroler absolvierte seine bisher letzte Partie beim Sieg im Wimbledon-Final gegen Alexander Zverev vor knapp einem Monat.

Zuletzt hatte bereits Carlos Alcaraz als weiterer Topstar für das Turnier in Cincinnati vom 13. bis 23. August abgesagt. Der 23 Jahre alte Spanier pausiert bereits seit vier Monaten wegen einer Handgelenkverletzung.