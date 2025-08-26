Viktorija Golubic nimmt die erste Hürde. Keystone

Die Titelfavoriten Jannik Sinner und Iga Swiatek starten mit überzeugenden Siegen ins US Open. Derweil sorgen Viktorija Golubic und Leandro Riedi für Premieren.

Sieben Anläufe braucht Viktorija Golubic (WTA 72), doch nun steht die 32-jährige Zürcherin endlich auch am US Open erstmals in der 2. Rune. Gegen Loïs Boisson gewinnt sie in drei Sätzen

Golubic brauchte gegen die French-Open-Halbfinalistin Boisson (WTA 46) zwei Sätze, ehe sie der Französin erstmals den Aufschlag abnehmen konnte. Am Ende setzte sie sich nach 2:15 Stunden 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 durch. In der 2. Runde wartet die als Nummer 18 gesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia.

Qualifikant Riedi erstmals in der 2. Runde

Der Qualifikant Leandro Riedi erreicht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier die 2. Runde. Am US Open gewinnt die Nummer 435 der Welt sehr überzeugend 6:4, 6:2, 6:3 gegen Pedro Martinez (ATP 66).

Riedi liess dem Sandplatz-Spezialisten aus Spanien in 2:10 Stunden keine Chance und musste seinen Aufschlag kein einziges Mal abgeben. In der 2. Runde trifft der 23-jährige Zürcher am Donnerstag auf den als Nummer 19 gesetzten Francisco Cerundolo aus Argentinien.

Topfavoriten starten souverän

Mit Jannik Sinner und Iga Swiatek starteten am Dienstag auch die meistgenannten Favoriten bei den Männern und Frauen problemlos ins Turnier. Sinner zeigte keine Nachwirkungen seiner Erkrankung, wegen der er am letzten Montag im Final in Cincinnati gegen Carlos Alcaraz nach fünf Games aufgeben musste.

Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste überliess dem Tschechen Vit Kopriva (ATP 89) in drei Sätzen magere vier Games. Noch eines weniger war es – allerdings in zwei Sätzen – bei der Wimbledonsiegerin Swiatek gegen Emiliana Arango (WTA 84) aus Kolumbien.

