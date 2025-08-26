  1. Privatkunden
US Open Golubic und Riedi feiern Premieren-Siege ++ Sinner und Swiatek unwiderstehlich

SDA

26.8.2025 - 21:00

Viktorija Golubic nimmt die erste Hürde.
Viktorija Golubic nimmt die erste Hürde.
Keystone

Die Titelfavoriten Jannik Sinner und Iga Swiatek starten mit überzeugenden Siegen ins US Open. Derweil sorgen Viktorija Golubic und Leandro Riedi für Premieren.

Keystone-SDA

26.08.2025, 21:00

26.08.2025, 21:37

Sieben Anläufe braucht Viktorija Golubic (WTA 72), doch nun steht die 32-jährige Zürcherin endlich auch am US Open erstmals in der 2. Rune. Gegen Loïs Boisson gewinnt sie in drei Sätzen

Golubic brauchte gegen die French-Open-Halbfinalistin Boisson (WTA 46) zwei Sätze, ehe sie der Französin erstmals den Aufschlag abnehmen konnte. Am Ende setzte sie sich nach 2:15 Stunden 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 durch. In der 2. Runde wartet die als Nummer 18 gesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia.

Qualifikant Riedi erstmals in der 2. Runde

Der Qualifikant Leandro Riedi erreicht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier die 2. Runde. Am US Open gewinnt die Nummer 435 der Welt sehr überzeugend 6:4, 6:2, 6:3 gegen Pedro Martinez (ATP 66).

Riedi liess dem Sandplatz-Spezialisten aus Spanien in 2:10 Stunden keine Chance und musste seinen Aufschlag kein einziges Mal abgeben. In der 2. Runde trifft der 23-jährige Zürcher am Donnerstag auf den als Nummer 19 gesetzten Francisco Cerundolo aus Argentinien.

Topfavoriten starten souverän

Mit Jannik Sinner und Iga Swiatek starteten am Dienstag auch die meistgenannten Favoriten bei den Männern und Frauen problemlos ins Turnier. Sinner zeigte keine Nachwirkungen seiner Erkrankung, wegen der er am letzten Montag im Final in Cincinnati gegen Carlos Alcaraz nach fünf Games aufgeben musste.

Sorgen um Sinner. Wird die Überbelastung im Tennis zum Problem?

Sorgen um SinnerWird die Überbelastung im Tennis zum Problem?

Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste überliess dem Tschechen Vit Kopriva (ATP 89) in drei Sätzen magere vier Games. Noch eines weniger war es – allerdings in zwei Sätzen – bei der Wimbledonsiegerin Swiatek gegen Emiliana Arango (WTA 84) aus Kolumbien.

Zeit, auch mal zu zaubern: Jannik Sinner zeigte sich in seiner Auftaktpartie am US Open gut erholt von seiner kürzlichen Erkrankung.
Zeit, auch mal zu zaubern: Jannik Sinner zeigte sich in seiner Auftaktpartie am US Open gut erholt von seiner kürzlichen Erkrankung.
Keystone

So jubelte und weinte King Roger bei seinen 20 Grand-Slam-Siegen

So jubelte und weinte King Roger bei seinen 20 Grand-Slam-Siegen

Als erster Tennisspieler hat Roger Federer 20 Grand-Slam-Titel gewonnen: den ersten 2003 in Wimbledon, den letzten 2018 am Australian Open. 20 grosse Momente einer einmaligen Karriere.

15.09.2022

15.09.2022

Danke, Roger! Das ist jetzt nochmals echt zum Heulen schön

Danke, Roger! Das ist jetzt nochmals echt zum Heulen schön

Der Dokumentarfilm «Twelve Final Days» zeigt Roger Federers Karriereende hautnah. Starregisseur Asif Kapadia inszeniert den Tennis-Megastar als Familienmensch, Philanthrop und Saubermann.

20.06.2024

20.06.2024

Trump will mehr Visa an Studierende aus China vergeben +++ Trump will Todesstrafe für Morde in Washington
Kiews neue «Wunderwaffe» hat das Zeug, den Krieg zu verändern
Sie sollen arbeiten oder kämpfen – und werden trotzdem massiv angefeindet

Carouge – Stade Nyonnais 1:1

Carouge – Stade Nyonnais 1:1

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

26.08.2025

Kairat Almaty – Celtic 3:2 n.P.

Kairat Almaty – Celtic 3:2 n.P.

UEFA Champions League | Playoff-Rückspiel | Saison 25/26

26.08.2025

Wil – Rapperswil-Jona 1:3

Wil – Rapperswil-Jona 1:3

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

26.08.2025

Carouge – Stade Nyonnais 1:1

Carouge – Stade Nyonnais 1:1

Kairat Almaty – Celtic 3:2 n.P.

Kairat Almaty – Celtic 3:2 n.P.

Wil – Rapperswil-Jona 1:3

Wil – Rapperswil-Jona 1:3

Belinda Bencic im Interview. «Ich liebe es, Mutter zu sein, aber irgendwann sind die Fragen auch mal genug»

Belinda Bencic im Interview«Ich liebe es, Mutter zu sein, aber irgendwann sind die Fragen auch mal genug»

US Open. 45-jährige Venus Williams zeigt starke Leistung – Alcaraz souverän weiter

US Open45-jährige Venus Williams zeigt starke Leistung – Alcaraz souverän weiter

Irrer Auftritt von Medwedew. Boris Becker: «Ich denke, er benötigt professionelle Hilfe?!?»

Irrer Auftritt von MedwedewBoris Becker: «Ich denke, er benötigt professionelle Hilfe?!?»