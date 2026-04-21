Will auch in Madrid die Trophäe küssen: Jannik Sinner Keystone

Einen Monat vor dem French Open betritt der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner den Sandplatz von Madrid mit dem Ziel, sein fünftes Masters-1000-Turnier in Folge zu gewinnen. Das wäre ein Rekord.

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Der 24-jährige Italiener ist seit anderthalb Monaten nicht zu stoppen. Er hat 17 Siege in Folge und drei Masters-1000-Titel errungen: Indian Wells (Hartplatz), Miami (Hartplatz) und Monte Carlo (Sandplatz). Dank seines Titels in Paris im vergangenen November beläuft sich seine Serie bei Turnieren dieser Kategorie nun auf 22 Siege in Folge.

Fünf Triumphe in Folge sind auf dieser Stufe bislang noch keinem Tennisspieler geglückt. Vier Turniersiege in Folge an Masters-1000-Events haben auch schon Novak Djokovic und Rafael Nadal geschafft. Nicht aber Roger Federer, der 28 Turniere dieser Kategorie gewonnen hatte.

Mitte April eroberte Sinner den Thron als Weltnummer 1 zurück, indem er im Fürstentum seinen Rivalen Carlos Alcaraz im Final besiegte und dabei seinen ersten grossen Titel auf Sand holte. Beim Turnier in Madrid, das am Mittwoch beginnt, will der Südtiroler seinen perfekten Übergang von Hart- zu Sandplatz und seine Dominanz auf diesem Belag unter Beweis stellen. Dies auch mit Blick auf Roland Garros, dem einzigen Grand-Slam-Titel, der in seiner Sammlung noch fehlt.

Der Italiener geniesst in der ersten Runde ein Freilos. In den Viertelfinals könnte er mit dem Australier Alex De Minaur erstmals auf einen Top-Ten-Spieler treffen. Alcaraz fehlt verletzungsbedingt, und auch Djokovic ist noch nicht wieder fit.