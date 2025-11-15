Jannik Sinner strebt in Turin seinen zweiten Triumph nach 2024 an Keystone

Jannik Sinner steht an den ATP Finals in Turin zum dritten Mal in Serie im Final. Der Italiener setzt sich im Halbfinal gegen den Australier Alex de Minaur 7:5, 6:2 durch.

Sinner bekundete nur im ersten Satz Mühe. Er erspielte sich zwar reihenweise Breakbälle, konnte aber erst seine achte Chance bei letzter Gelegenheit nutzen. Im zweiten Umgang machte der Südtiroler dann kurzen Prozess und nahm De Minaur gleich die ersten beiden Aufschlagspiele ab. Der Titelverteidiger verwertete nach 1:53 Stunden seinen zweiten Matchball und entschied auch das 13. Duell mit De Minaur für sich. Sinner steht ungeschlagen und zum dritten Mal in Folge im Final des Jahresendturniers.

Er sei «sehr glücklich», sagte der 24-jährige Sinner: «Morgen werde ich es geniessen und natürlich mein Bestes geben, um das bestmögliche Ergebnis zu schaffen. Er ist so oder so eine unglaubliche Woche.»

Dort kommt es am Sonntag entweder zum Traumfinal mit Carlos Alcaraz, der Sinner an den ATP Finals die Weltnummer 1 entriss, oder zum Aufeinandertreffen mit Félix Auger-Aliassime. Der Spanier und der Kanadier duellieren sich am Samstagabend ab 20.30 Uhr.