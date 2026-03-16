Corentin Moutet sorgt wieder für negative Schlagzeilen. IMAGO/PsnewZ

Corentin Moutet verpasst beim Challenger-175-Turnier in Phoenix den Finaleinzug – und sorgt danach für Aufsehen. Nach seiner Niederlage gegen Marcos Giron wirft der Franzose frustriert seinen Schläger aus dem Stadion.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Corentin Moutet scheitert beim Challenger-175-Turnier in Phoenix im Halbfinale am US-Amerikaner Marcos Giron.

Nach der Niederlage reagiert der Franzose frustriert und wirft seinen Schläger aus dem Stadion.

Die Aktion sorgt für Aufsehen und reiht sich in mehrere emotionale und kontroverse Momente seiner Karriere ein. Mehr anzeigen

Corentin Moutet ist beim hochkarätigen Challenger-175-Turnier in Phoenix (USA) im Halbfinale ausgeschieden. Der 26-jährige Franzose verliert am Samstag gegen den Amerikaner Marcos Giron (ATP 69) nach einer zwischenzeitlichen Führung noch mit 4:6, 6:3, 6:4.

Moutet, der als Nummer 1 der Setzliste ins Turnier gegangen war, beginnt die Partie stark. Die Weltnummer 33 holt sich den ersten Satz mit 6:4 und führt im zweiten Durchgang bereits 3:1. Auch im entscheidenden dritten Satz lag der Pariser zunächst mit einem Break vorne. Doch Giron steigert sich im Verlauf des Spiels, dreht die Partie und sichert sich schliesslich den Finaleinzug.

Für Aufsehen sorgt vor allem Moutets Reaktion nach der Niederlage. Nachdem er beim zweiten Matchball von Giron den ersten Aufschlag des Amerikaners nicht ins Feld zurückbringen kann, wirft er frustriert seinen Schläger aus dem Stadion. Zum Glück hat der Schläger niemanden getroffen.

Not sure I’ve ever seen a player just chuck his racquet like that before. He shakes hands sans stick 😂



That’s Corentin Moutet 🤯 pic.twitter.com/0dPXpEhwPM — Yeticus Maximus Stackimus (@YeticusMaxi) March 15, 2026

Moutet meldet sich mit kryptischem Post

Später schreibt Moutet via Instagram-Story: «Chaos makes the muse. Today was chaotic.» Auf Deutsch: «Das Chaos inspiriert die Muse. Der heutige Tag war chaotisch.»

Moutet gilt in der Tennis-Szene schon lange als «Bad Boy». Auf der Tour hat der spielerisch talentierte Franzose sich schon mit vielen angelegt: Schiedsrichter, Konkurrenten oder der eigene Tennis-Verband, keiner ist vor ihm sicher. Nun hat Moutet seiner Skandal-Akte ein neues Kapitel hinzugefügt.