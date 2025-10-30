So grandios reagiert Tennis-Star auf unfaires Publikum in Paris

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Pfiffen und Beleidigungen So grandios reagiert Tennis-Star auf unfaires Publikum in Paris

Sandro Zappella

30.10.2025

Alejandro Davidovich Fokinas Jubel nach seinem Sieg über Arthur Cazaux.
Alejandro Davidovich Fokinas Jubel nach seinem Sieg über Arthur Cazaux.
bild: imago

Beim ATP-Turnier in Paris-Bercy zeigt sich das französische Publikum von seiner schlechtesten Seite. Der Spanier Alejandro Davidovich Fokina gewinnt dennoch und «rächt» sich mit seinem Jubel am Ende.

Sandro Zappella

30.10.2025, 14:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Sechzehntelfinal kommt es beim ATP-Turnier in Paris-Bercy zum Duell zwischen dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina und dem Lokalmatadoren Arthur Cazaux.
  • Das Heimpublikum feuert nicht nur den Franzosen Cazaux an, es verhält sich auch unsportlich gegenüber dem Spanier und jubelt über dessen Fehler.
  • Am Ende gewinnt Davidovich Fokina dennoch und provoziert die Zuschauer mit seinen Jubelgesten.
Mehr anzeigen

Im Final an den Swiss Indoors in Basel scheiterte Alejandro Davidovich Fokina am letzten Sonntag in zwei Sätzen am Brasilianer Joao Fonseca. Mittlerweile ist der Spanier bereits in seinem nächsten Turnier im Einsatz, nämlich beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy. In der Runde der letzten 64 setzt sich Davidovich gegen den Franzosen Valentin Royer durch und auch sein zweiter Gegner ist mit Arthur Cazaux ein Lokalmatador.

Und das Pariser Publikum verhielt sich bei diesem Duell alles andere als fair. Nicht nur jubelten sie, wenn Cazaux einen Winner schlug, sondern freuten sich viel mehr auch frenetisch über sämtliche Fehler von Davidovich. Selbst erste Aufschläge, die nicht im Feld landeten, wurden beklatscht. Zudem versuchten die französischen Fans der Spanier mit Zwischenrufen zu stören.

Doch Davidovich Fokina liess sich nicht aus der Ruhe bringen und gewann die Partie nach zwei Stunden mit 7:6 und 6:4. Nach dem Matchball liess der 26-Jährige seinen Emotionen freien Lauf. Mit einer Gute-Nacht-Geste brachte er das Pariser Publikum noch weiter gegen sich auf, dann winkte er zu den Zuschauern, klatschte und hob den Daumen bevor er einen lauten Jubelschrei ausstiess.

Im Achtelfinale trifft Davidovich Fokina heute auf den Deutschen Alexander Zverev. Viel Zuspruch dürfte er vom französischen Publikum auch diesmal nicht erhalten.

Bublik stopft Moutet das Maul

Ein emotionales Spiel gegen einen Franzosen erlebte in Paris auch Alexander Bublik gegen Corentin Moutet. Der Kasache sagte nach dem Spiel im Platzinterview, dass sein Gegner vor dem Spiel zu viel gesprochen habe. Deshalb sei die einzige Option gewesen, diesen dafür zu bestrafen: «Er hat gesagt, er macht alles, um mich nach Hause zu schicken, deshalb ist es schön, dass er jetzt raus ist hier in Paris. Es ist ja nicht so weit für ihn mit dem Taxi.» 

Bublik trifft in Paris im Achtelfinale nun auf den Amerikaner Taylor Fritz. Er dürfte wie auch Davidovich Fokina beim Publikum nicht nur Applaus ernten.

Videos aus dem Ressort

So jubelte und weinte King Roger bei seinen 20 Grand-Slam-Siegen

So jubelte und weinte King Roger bei seinen 20 Grand-Slam-Siegen

Als erster Tennisspieler hat Roger Federer 20 Grand-Slam-Titel gewonnen: den ersten 2003 in Wimbledon, den letzten 2018 am Australian Open. 20 grosse Momente einer einmaligen Karriere.

15.09.2022

Meistgelesen

Neun Swiss-Maschinen müssen länger als ein Jahr am Boden bleiben
So grandios reagiert Tennis-Star auf unfaires Publikum in Paris
200'000-Franken-Ferrari kracht in Lastwagen auf beliebter Bergstrasse
Felix Blumer: «21 Jahre Schichtarbeit zwängt einen in ein Korsett»
Lukoil verkauft Töchter an Schweizer Ölhändler ++ Polens Luftwaffe fängt erneut russischen Aufklärer ab

Mehr Tennis

WTA-Turnier in Hongkong. Belinda Bencic marschiert in Asien von Sieg zu Sieg

WTA-Turnier in HongkongBelinda Bencic marschiert in Asien von Sieg zu Sieg

WTA Jiujiang. Vorjahressiegerin Golubic nach hartem Kampf weiter

WTA JiujiangVorjahressiegerin Golubic nach hartem Kampf weiter

Chance für Sinner auf Weltnummer 1. Niederlage von Alcaraz könnte Folgen haben

Chance für Sinner auf Weltnummer 1Niederlage von Alcaraz könnte Folgen haben