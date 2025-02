Nach seinem Sieg bei den Australian Open muss Jannik Sinner eine Zwangspause einlegen. Keystone

Die Vereinbarung zwischen Jannik Sinner und der WADA sorgt weiterhin für Diskussionen in der Tenniswelt. Die «BBC» hat einen Bericht veröffentlicht, in der enthüllt wird, was hinter den Kulissen geschah.

Nachdem die WADA gegen den ursprünglichen Freispruch Berufung eingelegt hatte, stimmte Sinners Anwaltsteam einer dreimonatigen Sperre zu, da diese das geringste Risiko darstellte.

Die WADA begründete diese Entscheidung als Kompromiss zwischen dem Grundsatz der Verantwortung des Athleten und der Notwendigkeit, eine unverhältnismässige Sanktion zu vermeiden.

Der Fall spaltete die Tenniswelt: Djokovic und Wawrinka äusserten sich skeptisch, während Berrettini, Sonego und Ruud Sinner verteidigten, der am 5. Mai dieses Jahres wieder spielberechtigt ist.

Während der dreimonatigen Sperre wird der Südtiroler Tennisspieler keine Grand-Slam-Turniere verpassen, wohl aber einige sehr wichtige Termine wie das Sunshine Double mit den Master-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami. Mehr anzeigen

Der Vergleich und die Suspendierung

Nachdem die WADA gegen den anfänglichen Freispruch Berufung eingelegt hatte, nahm der Fall am 14. Februar eine Wende als die Verhandlungen zwischen Sinners Anwaltsteam und der Anti-Doping-Agentur zu einer Entscheidung über eine dreimonatige Sperre führten. «Alles ging unglaublich schnell, innerhalb von ein paar Tagen», sagte Jamie Singer, der Anwalt des Tennisspielers.

Der von seiner Unschuld überzeugte italienische Tennisspieler lehnte eine Sperre zunächst ab, doch seine Anwälte überredeten ihn, den Deal anzunehmen, um das Risiko einer längeren Strafe beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) zu vermeiden. «Man kann das Ergebnis einer Anhörung nie vorhersagen. Wenn die WADA ein Jahr fordert und wir die Berufung verlieren, was tut man dann?», soll ihm der Anwalt laut «BBC» gesagt haben.

Die dreimonatige Sperre wurde somit zur besten Option, selbst wenn man den grossen Bonus in Betracht zieht, dass Sinner in dieser Zeit kein Grand-Slam-Turnier verpasst.

Die Reaktion der WADA und der Tennis-Szene

Die Anti-Doping-Agentur wollte den Grundsatz der Verantwortlichkeit des Athleten wahren, ohne jedoch eine übermässige Strafe zu verhängen. «Unser Ziel war es, das Prinzip der Verantwortung der Athleten für ihr Umfeld zu verteidigen, aber wir wollten keine unverhältnismässige Strafe», erklärte Sprecher Ross Wenzel.

Novak Djokovic äusserte daraufhin Bedenken und wies darauf hin, dass sich reichere Tennisspieler eine bessere Verteidigung leisten können. Auch der Stan Wawrinka zeigte sich enttäuscht über das Anti-Doping-System, während Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego und Casper Ruud zu den Berufskollegen gehörten, die sich öffentlich für die Nummer 1 einsetzten.

Am kommenden 5. Mai wird der Tennis-Star wieder in den Wettkampfbetrieb einsteigen können – gerade rechtzeitig, um die Masters in Rom sowie die French Open nicht zu verpassen.