Geldregen am US Open So viel Preisgeld haben die sechs Schweizer*innen kassiert

Patrick Lämmle

3.9.2025

Leandro Riedi hat an den US Open ein dickes Ausrufezeichen gesetzt.
Leandro Riedi hat an den US Open ein dickes Ausrufezeichen gesetzt.
Keystone

Nirgendwo gibt es im Tennis so viel zu verdienen wie bei den US Open in New York. Davon haben auch die sechs Teilnehmenden aus der Schweiz profitiert.

Patrick Lämmle

03.09.2025, 07:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei den US Open 2025 gibt es ein Rekordpreisgeld von 90 Millionen US-Dollar.
  • Zusammen haben die sechs Schweizer*innen in New York 937'000 Franken kassiert.
  • Am meisten kassiert hat Leandro Riedi, der bis in den Achtelfinal vorstiess.
Mehr anzeigen

Das Preisgeld für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison ist gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent auf 90 Millionen Dollar (72,4 Millionen Franken) gestiegen. Und Geld gibt es nicht nur für die Top-Stars.

Rebeka Masarova und Jil Teichmann sind in der 1. Runde ausgeschieden, aber bereits die Teilnahme im Hauptfeld ist umgerechnet 88'000 Franken wert. Für Belinda Bencic und Viktorija Golubic endete das Turnier in der 2. Runde – dafür gibt es rund 124'000 Franken.

Mega-Preisgeld in New York. US Open schüttet 90 Millionen Dollar aus

Mega-Preisgeld in New YorkUS Open schüttet 90 Millionen Dollar aus

Noch mehr abgesahnt haben die beiden Schweizer Qualifikanten. Jérôme Kym schaffte es bis in die 3. Runde, was ihm 191'000 Franken in die Taschen spült. Noch rosiger sieht es für Leandro Riedi aus, der sensationell bis in den Achtelfinal vorstiess. Er darf sich über ein Preisgeld von 322'000 Franken freuen – das ist mehr als dreimal so viel, wie er zuvor in der ganzen Saison verdient hat.

US Open: Preisgeld in Einzelwettbewerben

  • Final (Gewinner): 5'000'000 $ (4'020'000 CHF)
  • Final (Verlierer): 2'500'000 $ (2'010'000 CHF)
  • Halbfinal: 1'260'000 $ (1'013'000 CHF)
  • Viertel: 660'000 $ (530'600 CHF)
  • Achtelfinal: 400'000 $ (322'000 CHF)
  • 3. Runde: 237'000 $ (191'000 CHF)
  • 2. Runde: 154'000 $ (124'000 CHF)
  • 1. Runde: 110'000 $ (88'000 CHF)
Mehr anzeigen

Wie viel bleibt am Ende übrig?

Zusammen haben die Schweizer in New York 937'000 Franken kassiert. Wobei die genannten Summen wohl mit Vorsicht zu geniessen sind. Wie der «Blick» berichtet, bleiben nach Abzug von Steuern zwischen der Hälfte und zwei Dritteln des ursprünglichen Brutto-Betrags übrig.

Heinz Günthardt im Interview. «Tennis kann mit so viel Geld nur etwa 200 Spieler ernähren – das ist irgendwie speziell»

Heinz Günthardt im Interview«Tennis kann mit so viel Geld nur etwa 200 Spieler ernähren – das ist irgendwie speziell»

Und das Leben als Tennis-Spieler ist teuer. Die Reisen, Unterkünfte, Verpflegung, alles kostet Geld. Hinzu kommen Ausgaben für Trainer und weitere allfällige Staffmitglieder. Alessandro Greco, Leiter Spitzensport bei Swiss Tennis, sagt im «Blick»: «Wer viermal im Jahr im Grand-Slam-Hauptfeld steht, hat eine solide Basis geschaffen.» Dafür muss man sich in den Top 100 der Welt bewegen oder die Qualifikations-Runden überstehen, so wie das auch bei Kym und Riedi der Fall war. Bei kleineren Turnieren sind die Prämien nicht annähernd so hoch.

Wirklich reich werden nur die besten Tennis-Spieler. Oder wie Greco sagt: «In der Szene heisst es: Wenn du dich fünf Jahre lang in den Top 50 bewegst, musst du nach der Karriere wohl nicht mehr arbeiten gehen, wenn du umsichtig mit den Einnahmen umgehst.»

Danke, Roger! Das ist jetzt nochmals echt zum Heulen schön

Danke, Roger! Das ist jetzt nochmals echt zum Heulen schön

Der Dokumentarfilm «Twelve Final Days» zeigt Roger Federers Karriereende hautnah. Starregisseur Asif Kapadia inszeniert den Tennis-Megastar als Familienmensch, Philanthrop und Saubermann.

20.06.2024

Meistgelesen
China feiert mit Putin und Kim Militärparade in Peking +++ Ueli Maurer auf dem offiziellen Gruppenbild
Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Trump verkündet Angriff auf Boot mit Drogen in Karibik – elf Tote +++ US-Ausschuss veröffentlicht Dokumente zum Fall Epstein
Was versteckt Xi hier?

US Open. Novak Djokovic nach Sieg über Taylor Fritz zum 14. Mal in den Halbfinals

US OpenNovak Djokovic nach Sieg über Taylor Fritz zum 14. Mal in den Halbfinals

US Open. Carlos Alcaraz zieht ohne Satzverlust in den Halbfinal ein

US OpenCarlos Alcaraz zieht ohne Satzverlust in den Halbfinal ein

Davis Cup. Kym führt das Schweizer Team in Biel an – Riedi nicht sicher dabei

Davis CupKym führt das Schweizer Team in Biel an – Riedi nicht sicher dabei

Zwischenfall an US Open. Tennis-Star erlebt Schock-Moment auf dem Court und bricht in Tränen aus

Zwischenfall an US OpenTennis-Star erlebt Schock-Moment auf dem Court und bricht in Tränen aus

US Open. Sinner macht mit Bublik kurzen Prozess

US OpenSinner macht mit Bublik kurzen Prozess

02.09.2025

STORY: Gut neun Monate vor dem Eröffnungsspiel der Fussball-WM 2026 startet Deutschland in die WM-Qualifikationsphase. Am Donnerstag steht in der Vierergruppe A das erste Spiel gegen die Slowakei an. Beim Training am Dienstagvormittag im fränkischen Herzogenaurach war der Kader laut DFB-Angaben mit allen 23 Nationalspielern komplett versammelt. Neben altbekannten Stars wie Joshua Kimmich oder Niclas Füllkrug sind mit Nnamdi Collins, Paul Nebel und Finn Dahmen auch drei Neuzugänge dabei. Gegen die Slowakei rechnet der Verteidiger Jonathan Tah mit einem «toughen» Spiel: «Sie haben ein paar Spieler in den Reihen, die wirklich was drauf haben, die auch international Erfahrung haben und ja, es wird kein einfaches Auswärtsspiel dort und es wird wie immer sehr intensiv, glaube ich, von den Zweikämpfen, von der Aggressivität und von der Aktivität auch, die wir selber auf den Platz bringen müssen. Ich glaube, wenn wir unser Tempo, unser Spiel auf den Platz kriegen und gut als Mannschaft verteidigen, dann werden wir automatisch gut angreifen und das Spiel auch positiv gestalten.» In der Quali-Gruppe A muss Deutschland neben der Slowakei auch gegen Nordirland und Luxemburg ran. «Es sind natürlich von den Namen her keine Riesen-Gegner, trotzdem darf man sie nicht unterschätzen. Und trotzdem geht es immer darum, wie wollen wir spielen, wie wollen wir uns auch im Hinblick auf die WM vorbereiten. Wir müssen uns noch qualifizieren, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und, wie gesagt, wir wollen uns auf eine Art und Weise qualifizieren, dass wir mit Überzeugung auf den Platz gehen, mit Überzeugung die Spiele gewinnen und uns dann am Ende qualifizieren mit einem positiven Gefühl und einfach bereit sind vom Gefühl her für die WM.» Das Rennen um ein Ticket zur WM in Kanada, Mexiko und den USA startet für die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag um 20.45 Uhr in Bratislava.

02.09.2025

02.09.2025

STORY: Den Freundenschrei der Surferin Molly Picklum konnte man vermutlich fast bis in ihre Heimat Australien hören, als die 22-Jährige am Montag in Cloudbreak auf Fidschi den Wellenreit-WM-Titel der World Surf League holte. Es ist der erste Titel für die noch sehr junge Athletin. Mit einer überzeugenden Leistung über die gesamte Saison setzte sich Picklum auch im Finale gegen die US-Amerikanerin Caroline Marks souverän bei etwa zwei Meter hohen Wellen durch. Molly Picklum, Surf-Weltmeisterin: «Oh, mein Gott, ich bin total sprachlos. Es fühlt sich wirklich an, wie eine besondere Belohnung für meine Karriere bisher. Ich habe mein persönliches Leben auf links gedreht. Und niemand wird mir das je wieder wegnehmen können. Weltmeister zu sein, zusammen mit Yago. Und diese Saison bleibt damit etwas ganz Besonderes für den Rest meines Lebens."  Mit Yago meinte die frisch gekürte Weltmeisterin den 29-jährigen Brasilianer Yago Dora. Auch er wurde hier im Finale auf Fidschi zum ersten Mal mit einem WM-Titel gekrönt. Interessanterweise waren es in den vergangenen Jahren vor allem Athleten aus Brasilien, die bei der Profi-Tour der World Surf League am Ende die Nase vorn hatten. Im Finale setzte sich Yago Dora gegen den US-Amerikaner Griffin Colapinto durch. Yago Dora, Surf-Weltmeister: «Ja, ich kann es kaum glauben und finde kaum die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben und wie sehr ich dafür gearbeitet habe. Ich will Gott dafür danken, dieses gesegnete Leben und die Karriere zu haben. Ich fühle mich sehr glücklich darüber, dass Surfen mein Leben ist und ich das machen kann. Surfen hat mir alles gegeben. Und ich danke Gott dafür, surfen zu dürfen.» Damit ist die diesjährige Saison der Profis beendet. Wieder angepfiffen werden die Wettkämpfe der Wellenreit-Elite erst in einigen Monaten. Zurzeit steht als erstes Event ein Wettkampf in Bells Beach im Süden Australiens Anfang April 2026 im Kalender.

02.09.2025

Mit dem Ziel, zum sechsten Mal in Folge an einer WM teilzunehmen, startet die Nati in die Qualifikation. Mit dabei ist auch Cedric Itten. Dieser schätzt an einer Pressekonferenz den ersten Gegner Kosovo vom kommenden Freitagabend ein.

02.09.2025

