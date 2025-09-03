Leandro Riedi hat an den US Open ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Keystone

Nirgendwo gibt es im Tennis so viel zu verdienen wie bei den US Open in New York. Davon haben auch die sechs Teilnehmenden aus der Schweiz profitiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei den US Open 2025 gibt es ein Rekordpreisgeld von 90 Millionen US-Dollar.

Zusammen haben die sechs Schweizer*innen in New York 937'000 Franken kassiert.

Am meisten kassiert hat Leandro Riedi, der bis in den Achtelfinal vorstiess. Mehr anzeigen

Das Preisgeld für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison ist gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent auf 90 Millionen Dollar (72,4 Millionen Franken) gestiegen. Und Geld gibt es nicht nur für die Top-Stars.

Rebeka Masarova und Jil Teichmann sind in der 1. Runde ausgeschieden, aber bereits die Teilnahme im Hauptfeld ist umgerechnet 88'000 Franken wert. Für Belinda Bencic und Viktorija Golubic endete das Turnier in der 2. Runde – dafür gibt es rund 124'000 Franken.

Noch mehr abgesahnt haben die beiden Schweizer Qualifikanten. Jérôme Kym schaffte es bis in die 3. Runde, was ihm 191'000 Franken in die Taschen spült. Noch rosiger sieht es für Leandro Riedi aus, der sensationell bis in den Achtelfinal vorstiess. Er darf sich über ein Preisgeld von 322'000 Franken freuen – das ist mehr als dreimal so viel, wie er zuvor in der ganzen Saison verdient hat.

US Open: Preisgeld in Einzelwettbewerben Final (Gewinner): 5'000'000 $ (4'020'000 CHF)

Final (Verlierer): 2'500'000 $ (2'010'000 CHF)

Halbfinal: 1'260'000 $ (1'013'000 CHF)

Viertel: 660'000 $ (530'600 CHF)

Achtelfinal: 400'000 $ (322'000 CHF)

3. Runde: 237'000 $ (191'000 CHF)

2. Runde: 154'000 $ (124'000 CHF)

1. Runde: 110'000 $ (88'000 CHF) Mehr anzeigen

Wie viel bleibt am Ende übrig?

Zusammen haben die Schweizer in New York 937'000 Franken kassiert. Wobei die genannten Summen wohl mit Vorsicht zu geniessen sind. Wie der «Blick» berichtet, bleiben nach Abzug von Steuern zwischen der Hälfte und zwei Dritteln des ursprünglichen Brutto-Betrags übrig.

Und das Leben als Tennis-Spieler ist teuer. Die Reisen, Unterkünfte, Verpflegung, alles kostet Geld. Hinzu kommen Ausgaben für Trainer und weitere allfällige Staffmitglieder. Alessandro Greco, Leiter Spitzensport bei Swiss Tennis, sagt im «Blick»: «Wer viermal im Jahr im Grand-Slam-Hauptfeld steht, hat eine solide Basis geschaffen.» Dafür muss man sich in den Top 100 der Welt bewegen oder die Qualifikations-Runden überstehen, so wie das auch bei Kym und Riedi der Fall war. Bei kleineren Turnieren sind die Prämien nicht annähernd so hoch.

Wirklich reich werden nur die besten Tennis-Spieler. Oder wie Greco sagt: «In der Szene heisst es: Wenn du dich fünf Jahre lang in den Top 50 bewegst, musst du nach der Karriere wohl nicht mehr arbeiten gehen, wenn du umsichtig mit den Einnahmen umgehst.»