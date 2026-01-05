  1. Privatkunden
Der Showman kehrt zurück So will Nick Kyrgios die Tennis-Fans in Australien verzaubern

Patrick Lämmle

5.1.2026

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Nick Kyrgios sieht sich vor seinem Comeback auf der ATP Tour nicht unter Druck.

05.01.2026

Nick Kyrgios kehrt in Brisbane nach schwierigen Jahren auf die grosse Tennis-Bühne zurück. Vor seinem ersten Auftritt verrät der 30-Jährige, was sein grösstes Ziel ist.

Patrick Lämmle

05.01.2026, 17:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nick Kyrgios hat seit dem verlorenen Wimbledon-Final im Jahr 2022 nur noch wenige Spiele bestritten.
  • Mehrere Verletzungen setzten den Australier ausser Gefecht.
  • Nun kehrt er als Nummer 670 der Welt auf die grosse Tennis-Bühne zurück. Dabei will er vor allem eins sein: Ein Entertainer.
Mehr anzeigen

Nick Kyrgios pendelte in seiner bisherigen Karriere auf und neben dem Platz zwischen Genie und Wahnsinn. Mal sorgte er für einen Skandal, mal fiel er durch besonders soziales Engagement auf, etwa als er 2019 eine Spendenaktion für die Opfer der Buschbrände in Australien ins Leben rief oder als er nach dem Corona-Ausbruch seine Hilfe für jedermann anbot.

Langweilig wird es mit dem 30-jährigen Australier auf alle Fälle nie, doch in den letzten Jahren wurde es ruhiger um ihn. Denn kurz nachdem er 2022 in Wimbledon erst im Final von Novak Djokovic gestoppt wurde, schlug die Verletzungshexe gleich mehrfach zu.

In der Weltrangliste hat es Kyrgios deshalb weit nach hinten gespült – aktuell ist er nur noch die Nummer 670 der Welt. Aufsehen erregte er in jüngerer Vergangenheit vor allem als Kritiker von Jannik Sinner. Dass der Italiener trotz Dopingvergehens nur für kurze Zeit aus dem Verkehr gezogen wurde, war ihm ein Dorn im Auge.

ATP soll Tennis-Star schützen. Kyrgios legt im Doping-Fall um Sinner nach: «Die Geschichte stinkt zum Himmel»

ATP soll Tennis-Star schützenKyrgios legt im Doping-Fall um Sinner nach: «Die Geschichte stinkt zum Himmel»

Kyrgios will den Fans eine Show bieten

Fortan möchte Kyrgios aber auch wieder auf dem Platz für Schlagzeilen sorgen. Jüngst tat er dies mit seinem Sieg im Duell der Geschlechter gegen Aryna Sabalenka. Nun ist aber die Zeit reif für die Rückkehr auf die ATP-Bühne. Dank einer Wildcard darf Kyrgios, der seit 2023 nur sechs Matches bestritten hat, in Brisbane an den Start gehen.

Mann gegen Frau im Tennis. Kyrgios schlägt Sabalenka im Duell der Geschlechter

Mann gegen Frau im TennisKyrgios schlägt Sabalenka im Duell der Geschlechter

Sportliche Ziele formuliert er vor seiner Rückkehr auf den Court keine. Er lebe von Tag zu Tag und müsse niemandem etwas beweisen. «Ich hatte diesen Sport in den vergangenen Jahren buchstäblich in der Hand. So gut wie jeder Schritt, den ich mache, wird kommentiert. Ich habe einige unglaubliche Matches gespielt, ich stand auf den grössten Bühnen», bilanziert der 30-Jährige.

Was er wirklich will? «Am Ende möchte ich da rausgehen und den Zuschauern, den Fans, den Menschen einfach eine Show bieten, so simpel ist das. Ich habe keine Agenda, es ist mir egal, welchen Rang ich habe oder welche Titel ich gewinne. Ich will einfach rausgehen und den Leuten eine gute Show liefern.»

Ob er auch bei den Australian Open (18. Januar bis 1. Februar) am Start steht, ist noch ungewiss. Dafür wäre er erneut auf eine Wildcard angewiesen. Kaum vorstellbar, dass er diese nicht erhalten würde. Ein Entertainer à la Nick Kyrgios kann schliesslich jedes Turnier aufwerten.

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Ein ereignisreiches Sportjahr 2025 ist zu Ende, doch auch im neuen Jahr stehen viele Highlights auf dem Programm. Hier sind – mit aufgesetzter Schweizer Brille – unsere Wunsch-Schlagzeilen für 2026.

29.12.2025

Sport-Videos

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

Rúben Amorim kämpfte bei Manchester United nicht nur gegen sportliche Rückschläge, sondern auch um Einfluss im Verein. Am Sonntag legte der Portugiese verbal nach – mit deutlichen Worten über seine Rolle. Mittlerweile ist er entlassen worden.

05.01.2026

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser»

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser»

05.01.2026

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

