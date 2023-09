Geschafft: Karolina Muchova feiert den Einzug in die Halbfinals Keystone

Die French-Open-Finalistin Karolina Muchova fordert im Halbfinal des US Open die Amerikanerin Coco Gauff heraus.

Die Tschechin liess in den Viertelfinals der Rumänin Sorana Cirstea, der Bezwingerin von Belinda Bencic, beim 6:0, 6:3-Sieg keine Chance.

Muchova steht beim Grand-Slam-Turnier in New York erstmals unter den besten vier. Mit Coco Gauff trifft die 27-Jährige auf den Publikumsliebling. Die 19-Jährige aus Atlanta ist der erste amerikanische Teenager seit Serena Williams im Jahr 2001, die es in die Halbfinals geschafft hat.

sda