Belinda Bencic zeigt einen soliden ersten Auftritt in Tokio Keystone

Belinda Bencic (WTA 13) zieht beim WTA-500-Turnier in Tokio in die Viertelfinals ein. Die als Nummer 5 gesetzte Schweizerin siegt gegen Varvara Gracheva (WTA 82) 6:4, 6:3.

Keystone-SDA SDA

Bencic, die in der 1. Runde ein Freilos genoss, startete bei ihrem ersten Auftritt in der japanischen Hauptstadt gut. Gleich das erste Aufschlagspiel nahm die 28-jährige Ostschweizerin der französischen Qualifikantin ab. Danach schlichen sich bei der Favoritin einige Fehler ein. Nachdem sie gleich zweimal den eigenen Service abgeben musste, sah sich Bencic einem 2:4-Rückstand gegenüber. Schliesslich wendete sie das Blatt mit vier Games in Serie.

Im zweiten Satz zeigte sich zu Beginn ein ähnliches Bild. Bencic schaffte ein frühes Break, Gracheva konterte umgehend. Beim Stand von 3:3 gelang der Weltnummer 13 schliesslich der entscheidende Servicedurchbruch. Nach knapp eineinhalb Stunden verwertete sie ihren zweiten Matchball.

Im Viertelfinal trifft Bencic am Freitag auf Karolina Muchova (WTA 21). Die Bilanz gegen die Tschechin ist nach vier Duellen ausgeglichen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden gewann in diesem Jahr in Montreal Muchova in drei Sätzen.