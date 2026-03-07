Belinda Bencic zieht in Indian Wells souverän in die nächste Runde ein Keystone

Nach ihrem Rückschlag zu Beginn des Jahres findet Belinda Bencic allmählich zurück in die Spur. Beim WTA-Turnier in Indian Wells besiegt die Schweizerin die Australierin Storm Hunter in zwei Sätzen.

Keystone-SDA SDA

Belinda Bencic (WTA 12) hat ihre Auftaktpartie beim Turnier in der kalifornischen Wüste erfolgreich gemeistert. Die Ostschweizerin setzte sich gegen die australische Qualifikantin Storm Hunter (WTA 234) glatt mit 6:3 und 6:2 durch. Nach nur einer Stunde und 17 Minuten verwandelte Bencic den Matchball und feierte damit einen wichtigen Sieg für das eigene Selbstvertrauen.

Effizient bei den Breakchancen

Die Weltnummer 12 zeigte sich in der Partie besonders bei den wichtigen Punkten nervenstark. Zwar musste Bencic im Verlauf des Matches zwei Breaks hinnehmen, sie wehrte jedoch gleichzeitig fünf von sieben Breakbällen der Australierin (71 %) erfolgreich ab. Im Gegenzug agierte Bencic beim Service ihrer Gegnerin äusserst effizient: Sie erarbeitete sich zehn Breakchancen und verwertete sechs davon (60 %).

Ein entscheidender Faktor war zudem der zweite Aufschlag. Während Hunter nur 32 % der Punkte nach ihrem zweiten Service für sich entscheiden konnte, lag dieser Wert bei Bencic bei starken 60 Prozent.

Zurück auf dem Erfolgspfad

Für die Olympiasiegerin von 2021 ist dieser deutliche Sieg ein wichtiger Schritt aus einer schwierigen Phase. Nach einer beeindruckenden Serie von 18 Siegen in Folge, die im vergangenen Oktober in Tokio begann, wurde ihr Lauf bei den Australian Open durch ein überraschendes Zweitrunden-Aus gestoppt. Kurz vor dem Turnier in Abu Dhabi, wo sie als Titelverteidigerin angetreten wäre, warf sie eine Erkrankung weiter zurück und kostete sie den Platz in den Top Ten.

«Es ist schon irgendwie verrückt, wie schnell man das Vertrauen verliert und wie lange es dauert, bis man es zurück hat», hatte Bencic kürzlich beim Turnier in Dubai erklärt. Dort konnte sie mit zwei Siegen bereits einen ersten Schritt machen.

In Indian Wells scheint sie nun endgültig wieder Tritt zu fassen. Das Turnier ist für die bald 28-Jährige traditionell ein gutes Pflaster: 2019 erreichte sie hier den Halbfinal, und im vergangenen Jahr – nur elf Monate nach der Geburt ihrer Tochter Bella – spielte sie sich bis in den Viertelfinal. Als einzige Schweizerin im Hauptfeld hat sie mit dem Sieg über Hunter nun den Grundstein für einen weiteren erfolgreichen Lauf in der Wüste gelegt.

In der nächsten Runde trifft Bencic entweder auf die Belgierin Elise Mertens oder die Spanierin Cristina Bucsa.