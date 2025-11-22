Im Doppel sichern sich die Spanier den Finaleinzug Keystone

Der zweite Finalist des Davis Cup heisst Spanien. Im Halbfinal gegen Deutschland sichern sich die Spanier im entscheidenden Doppel den Sieg und treffen damit am Sonntag auf Vorjahressieger Italien.

Keystone-SDA SDA

Nachdem Pablo Carreño Busta (ATP 89) im ersten Einzel mit einem Zweisatzsieg 6:4, 7:6 (8:6) gegen Jan-Lennard Struff (ATP 84) vorgelegt hatte, glich der körperlich angeschlagene Alexander Zverev (ATP 3) gegen Jaume Munar (ATP 36) mit 7:6 (7:2) und 7:6 (7:5) für Deutschland aus.

Im entscheidenden Doppel sicherten sich die Spanier, die ohne den verletzten Carlos Alcaraz am Davis Cup teilnehmen, dann in drei Sätzen den Finaleinzug. Pedro Martinez und Marcel Granollers gewannen 6:2, 3:6, 6:3 gegen Kevin Krawietz und Tim Pütz.