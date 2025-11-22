  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tennis Spanien steht im Final des Davis Cup und trifft auf Italien

SDA

22.11.2025 - 19:15

Im Doppel sichern sich die Spanier den Finaleinzug
Im Doppel sichern sich die Spanier den Finaleinzug
Keystone

Der zweite Finalist des Davis Cup heisst Spanien. Im Halbfinal gegen Deutschland sichern sich die Spanier im entscheidenden Doppel den Sieg und treffen damit am Sonntag auf Vorjahressieger Italien.

Keystone-SDA

22.11.2025, 19:15

Nachdem Pablo Carreño Busta (ATP 89) im ersten Einzel mit einem Zweisatzsieg 6:4, 7:6 (8:6) gegen Jan-Lennard Struff (ATP 84) vorgelegt hatte, glich der körperlich angeschlagene Alexander Zverev (ATP 3) gegen Jaume Munar (ATP 36) mit 7:6 (7:2) und 7:6 (7:5) für Deutschland aus.

Im entscheidenden Doppel sicherten sich die Spanier, die ohne den verletzten Carlos Alcaraz am Davis Cup teilnehmen, dann in drei Sätzen den Finaleinzug. Pedro Martinez und Marcel Granollers gewannen 6:2, 3:6, 6:3 gegen Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Meistgelesen

Luzerner Landgasthof schliesst plötzlich — doch es bleiben Fragezeichen
Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro sind Eltern geworden
Sanches feiert Torpremiere – YB überrennt Schlusslicht Winterthur

Videos aus dem Ressort

Barcelona - Athletic Bilbao 4:0

Barcelona - Athletic Bilbao 4:0

LALIGA | 13. Runde | Saison 25/26

22.11.2025

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Challenge League | 14. Runde | Saison 25/26

21.11.2025

Wil – Yverdon 2:4

Wil – Yverdon 2:4

Challenge League | 14. Runde | Saison 25/26

21.11.2025

Barcelona - Athletic Bilbao 4:0

Barcelona - Athletic Bilbao 4:0

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Wil – Yverdon 2:4

Wil – Yverdon 2:4

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Davis Cup. Italien auch ohne Sinner und Musetti im Final

Davis CupItalien auch ohne Sinner und Musetti im Final

Davis Cup. Deutschland gewinnt Viertelfinalkrimi spät nach Mitternacht

Davis CupDeutschland gewinnt Viertelfinalkrimi spät nach Mitternacht

Davis Cup. Spanien nach Sieg gegen Tschechien in den Halbfinals

Davis CupSpanien nach Sieg gegen Tschechien in den Halbfinals