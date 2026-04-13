Stan Wawrinka muss sich in Barcelona nach zweieinhalb Stunden knapp geschlagen geben Keystone

Stan Wawrinka scheitert auch am ATP-500-Turnier in Barcelona in der Startrunde. Der 41-jährige Lausanner unterliegt dem Briten Cameron Norrie nach hartem Kampf 4:6, 7:6 (7:5), 4:6.

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Zwar bewies Wawrinka gegen die als Nummer 7 gesetzte Weltnummer 24 auf der Zielgeraden seiner Karriere abermals Kampfgeist und brillierte einige Male mit seiner unnachahmlichen Rückhand. Zum vierten Vorstoss in die 2. Runde im siebten Turnier des Jahres reichte es indes knapp nicht. Ein Netzroller mit einem Smash verhalf Norrie nach 2:33 Stunden zum Weiterkommen.

Nachdem Wawrinka den Kopf im zweiten Satz mit dem Rebreak zum 5:5 noch einmal aus der Schlinge gezogen und sich im Tiebreak 7:5 behauptet hatte, musste er sich im Entscheidungssatz den Service zum 4:6 abnehmen lassen. Die grösste Chance, das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden, vergab er mit einem unerzwungenen Rückhand-Fehler bei einem Breakball beim Stand von 3:3.

«Es ist nicht leicht für mich. 2001 sass ich dort oben auf der Tribüne und schaute Tommy Robredo und Feliciano Lopez zu. 2004 stand ich hier zum ersten Mal im Hauptfeld, seither kamen so viele Stunden auf dem Platz dazu. Barcelona wird immer ein spezieller Ort für mich sein», sagte der zweimalige Halbfinalist nach der Partie in Anwesenheit des heutigen Turnierdirektors Robredo sichtlich gerührt mit zittriger Stimme.

Für den Ende Saison zurücktretenden Wawrinka war es die vierte Niederlage in Folge, die dritte in der ersten Runde en suite. Als Nummer 107 der Weltrangliste zum Zeitpunkt des Stichtages ist der dreifache Grand-Slam-Sieger für seine 21. und letzte Teilnahme am French Open, dem am 24. Mai beginnenden zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres, auf eine Wildcard angewiesen. Angesichts seiner Popularität in Frankreich würde es überraschen, sollte der Lausanner diese auf seiner Abschiedstour nicht erhalten.