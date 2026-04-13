  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kampfgeist nicht belohnt Stan Wawrinka auch in Barcelona in der Startrunde out

SDA

13.4.2026 - 19:00

Stan Wawrinka muss sich in Barcelona nach zweieinhalb Stunden knapp geschlagen geben
Stan Wawrinka muss sich in Barcelona nach zweieinhalb Stunden knapp geschlagen geben
Keystone

Stan Wawrinka scheitert auch am ATP-500-Turnier in Barcelona in der Startrunde. Der 41-jährige Lausanner unterliegt dem Briten Cameron Norrie nach hartem Kampf 4:6, 7:6 (7:5), 4:6.

Keystone-SDA

13.04.2026, 19:00

13.04.2026, 19:08

Zwar bewies Wawrinka gegen die als Nummer 7 gesetzte Weltnummer 24 auf der Zielgeraden seiner Karriere abermals Kampfgeist und brillierte einige Male mit seiner unnachahmlichen Rückhand. Zum vierten Vorstoss in die 2. Runde im siebten Turnier des Jahres reichte es indes knapp nicht. Ein Netzroller mit einem Smash verhalf Norrie nach 2:33 Stunden zum Weiterkommen.

Nachdem Wawrinka den Kopf im zweiten Satz mit dem Rebreak zum 5:5 noch einmal aus der Schlinge gezogen und sich im Tiebreak 7:5 behauptet hatte, musste er sich im Entscheidungssatz den Service zum 4:6 abnehmen lassen. Die grösste Chance, das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden, vergab er mit einem unerzwungenen Rückhand-Fehler bei einem Breakball beim Stand von 3:3.

«Es ist nicht leicht für mich. 2001 sass ich dort oben auf der Tribüne und schaute Tommy Robredo und Feliciano Lopez zu. 2004 stand ich hier zum ersten Mal im Hauptfeld, seither kamen so viele Stunden auf dem Platz dazu. Barcelona wird immer ein spezieller Ort für mich sein», sagte der zweimalige Halbfinalist nach der Partie in Anwesenheit des heutigen Turnierdirektors Robredo sichtlich gerührt mit zittriger Stimme.

Für den Ende Saison zurücktretenden Wawrinka war es die vierte Niederlage in Folge, die dritte in der ersten Runde en suite. Als Nummer 107 der Weltrangliste zum Zeitpunkt des Stichtages ist der dreifache Grand-Slam-Sieger für seine 21. und letzte Teilnahme am French Open, dem am 24. Mai beginnenden zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres, auf eine Wildcard angewiesen. Angesichts seiner Popularität in Frankreich würde es überraschen, sollte der Lausanner diese auf seiner Abschiedstour nicht erhalten.

Meistgelesen

Ältere haben Wohnraum im Überfluss – die Jungen zahlen den Preis
Trump: «Iran hat angerufen, sie wollen einen Deal machen»
Mann sucht verlorenen Schlüssel – und macht ausserirdische Entdeckung

Videos aus dem Ressort

LÄSSER – mit Andy Schmid

LÄSSER – mit Andy Schmid

Er zählt zu den besten Handballern der Welt. Nach 12 Jahren kehrt Andy Schmid wieder zurück zu seinen Wurzeln. Mit Claudia Lässer spricht das Handball-Ass über seine eindrückliche Karriere und seine Zukunft als Nati-Coach.

23.02.2023

Wer, wie, was? So funktioniert die Europacup-Quali in dieser Saison

Wer, wie, was? So funktioniert die Europacup-Quali in dieser Saison

Champions-, Europa- oder Conference-League. Runde 1, 2 oder 3? Und was passiert, wenn man rausfliegt? Dieses Video schafft Klarheit im Europacup-Dschungel.

13.04.2026

Wer? Wie? Was? Alles was du zur Europacup-Quali wissen musst

Wer? Wie? Was? Alles was du zur Europacup-Quali wissen musst

Champions-, Europa- oder Conference-League? Welcher Schweizer Klub darf wann welche Qualifikation spielen? Und was passiert, wenn er dort ausscheidet? In diesem Video findest du alle Infos, die du brauchst.

13.04.2026

LÄSSER – mit Andy Schmid

LÄSSER – mit Andy Schmid

Wer, wie, was? So funktioniert die Europacup-Quali in dieser Saison

Wer, wie, was? So funktioniert die Europacup-Quali in dieser Saison

Wer? Wie? Was? Alles was du zur Europacup-Quali wissen musst

Wer? Wie? Was? Alles was du zur Europacup-Quali wissen musst

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

ATP-Tour. Marc-Andrea Hüsler kassiert erneut eine Erstrunden-Niederlage

ATP-TourMarc-Andrea Hüsler kassiert erneut eine Erstrunden-Niederlage

Billie Jean King Cup. «Man kann nicht in Worte fassen, was sie für das Team macht»

Billie Jean King Cup«Man kann nicht in Worte fassen, was sie für das Team macht»

ATP Monte Carlo. Sinner schlägt Alcaraz und überholt ihn in der Weltrangliste

ATP Monte CarloSinner schlägt Alcaraz und überholt ihn in der Weltrangliste