Obwohl er in drei Sätzen unterging - Stan Wawrinka wurde in Roland-Garros von den Fans grossartig unterstützt Keystone

Stan Wawrinka verpasst in seiner wohl letzten Teilnahme am French Open in Paris den Exploit. Der 40-jährige Romand unterliegt dem 17 Jahre jüngeren Briten Jacob Fearnley mit 6:7 (6:8), 3:6, 2:6.

Keystone-SDA SDA

Gut zwei Stunden lang dauerte die Partie auf dem Court Nr. 14, dem fünftgrössten Stadion der Anlage. Am Ende war bei Wawrinka die Luft draussen. Stan Wawrinka (ATP 138) verlor zum achten Mal im letzten Halbjahr in der Startrunde.

Gefeiert wurde Wawrinka bei seinem 20. Auftritt in Roland-Garros dennoch. Mit einer «standing ovation» wurde er von den Fans verabschiedet. Wawrinka winkte den Zuschauern zu; etwas Besonderes bot er nicht. Wawrinka hofft weiter, die Karriere noch verlängern zu können. Mit jeder Niederlage rückt aber auch der Rücktritt wieder etwas näher.

Im ersten Satz kam Wawrinka gegen den aufstrebenden Briten Jacob Fearnley zu seinen besten Momenten. «Stan the Man» holte ein 0:2 auf und ging mit 3:2 erstmals in Führung. Fünfmal fehlten Wawrinka bloss zwei Punkte zum Satzgewinn. Einen Satzball erspielte sich der Schweizer indessen nicht. Nach dem 6:8 im Tiebreak des ersten Satzes setzte sich Fearnley deutlich durch.