ATP Rotterdam Stan Wawrinka in Rotterdam ausgeschieden

SDA

12.2.2026 - 18:03

Stan Wawrinka kann gegen Alex de Minaur zu wenig ausrichten. (Archivbild)
Stan Wawrinka kann gegen Alex de Minaur zu wenig ausrichten. (Archivbild)
Keystone

Stan Wawrinka verpasst den Viertelfinal-Einzug am ATP-500-Turnier in Rotterdam deutlich.

Keystone-SDA

12.02.2026, 18:03

12.02.2026, 18:09

Der 40-jährige Lausanner blieb gegen topgesetzten Australier Alex de Minaur (ATP 8) über weite Strecken chancenlos, in 71 Minuten unterlag er mit 4:6, 2:6.

Nach dem Auftaktsieg gegen den 23 Jahre jüngeren niederländischen Lucky Loser und Tour-Debütanten Thijs Boogard war Wawrinka am Donnerstag gegen den formstarken Rotterdam-Finalisten von 2024 und 2025 von Beginn weg in der Defensive. In seinem ersten Servicegame wehrte zwei Breakbälle noch ab, im zweiten nicht mehr. Zwar gelang ihm im ersten Satz das Rebreak zum 4:4, gleich im Gegenzug nahm ihm De Minaur den Aufschlag aber erneut ab.

Im zweiten Satz zog der Australier mit zwei Breaks zum 4:1 uneinholbar davon und stellte seine Saisonbilanz mit dem ersten Matchball auf acht Siege aus zehn Spielen.

Zwar verpasste es Wawrinka, in Rotterdam zum ersten Mal seit 2023 in die Viertelfinals einzuziehen. Indem er zum fünften Mal in dieser Saison die Startrunde eines ATP-Turniers überstand und seine Bilanz aus dem Vorjahr bereits im Februar übertraf, hat der Rotterdam-Sieger von 2015 intakte Chancen, bereits nächste Woche in die Top 100 der Welt zurückzukehren.

Aktuell liegt Wawrinka auf Platz 106. Nach aktuellem Stand führten die Punkte von Rotterdam den ehemaligen Weltranglisten-Dritten auf den 98. Platz.

Nef adelt Brignone: «So ein Comeback habe ich noch nie gesehen»

Nur zehn Monate nach ihrem doppelten Beinbruch krönt Federica Brignone an den Winterspielen in der Heimat ihre glanzvolle Karriere mit dem ersten Olympiasieg. Ski-Legende Sonja Nef ist begeistert.

12.02.2026

Lugano – Servette 1:1

Super League | 24. Runde | Saison 25/26

11.02.2026

FCSG-Captain Görtler über seine Zukunft

05.02.2026

Nef adelt Brignone: «So ein Comeback habe ich noch nie gesehen»

Lugano – Servette 1:1

FCSG-Captain Görtler über seine Zukunft

