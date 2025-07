Stan Wawrinka gewinnt in Rumänien zweimal in Folge. Bild: Keystone

Stan Wawrinka steht beim Challenger-Turnier im rumänischen Iasi im Viertelfinal.

Keystone-SDA SDA

Der 40-jährige Waadtländer kam nach zuletzt vier Erstrunden-Niederlagen in Serie beim Sandturnier an der moldawischen Grenze zu zwei Erfolgen. Nach dem Litauer Edas Butvilas (ATP 252) schlug der dreifache Major-Turniersieger auch den Tschechen Michael Vrbensky (ATP 500) in zwei Sätzen mit 6:4, 6:3.

Als nächstes trifft Wawrinka auf den Einheimischen Radu Albot (ATP 298).