ATP Athen Stan Wawrinka muss sich Musetti knapp geschlagen geben

SDA

5.11.2025 - 21:24

Stan Wawrinka war nahe am Sieg gegen Lorenzo Musetti
Stan Wawrinka war nahe am Sieg gegen Lorenzo Musetti
Keystone

Stan Wawrinka verpasst in der 2. Runde des ATP-Turniers in Athen gegen den Weltranglisten-Neunten Lorenzo Musetti den Exploit knapp. Ihm fehlen beim 6:4, 6:7 (5:7), 4:6 nur zwei Punkte zum Sieg.

Keystone-SDA

05.11.2025, 21:24

05.11.2025, 22:06

Wawrinka führte im Tiebreak des zweiten Satzes 5:4. Der 40-jährige Lausanner hätte bei eigenem Service den Match für sich entscheiden und als zweitältester Spieler in den letzten gut 50 Jahren einen Top-10-Kontrahenten schlagen können. Aber Musetti, der sich mit einem Turniersieg in Athen noch das Ticket für die ATP Finals sichern kann, realisierte zwei Mini-Breaks und rettete sich in den dritten Satz. Dort nahm der Italiener dem 17 Jahre älteren Schweizer gleich zu Beginn zum einigen Mal den Service ab.

Nach fast zweieinhalb Stunden musste sich Wawrinka geschlagen geben und bleibt damit zum ersten Mal seit 2004 in einer Saison ohne Viertelfinal-Teilnahme an einem ATP-Turnier.

Schweizer Junior Bernet: Das sagt Heinz Günthardt zum Australian-Open-Finalisten

Schweizer Junior Bernet: Das sagt Heinz Günthardt zum Australian-Open-Finalisten

Henry Bernet steht an den Australian Open im Junioren-Finale. Heinz Günthardt weiss über das Basler Tennistalent bestens Bescheid.

24.01.2025

