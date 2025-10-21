  1. Privatkunden
Swiss Indoors Stan Wawrinka spielt sich in den Achtelfinal

SDA

21.10.2025 - 18:08

Die Freude von Stan Wawrinka nach dem Sieg
Keystone

Stan Wawrinka steht bei den Swiss Indoors in den Achtelfinals. Der 40-jährige Waadtländer schlägt den Serben Miomir Kecmanovic und bekommt damit mindestens noch einen grossen Auftritt in Basel.

Keystone-SDA

21.10.2025, 18:08

21.10.2025, 22:50

Mit Kecmanovic, der Nummer 52 der Welt, schlug Wawrinka (ATP 158) zum ersten Mal seit April einen Spieler aus den Top 60 der Weltrangliste und verbleibt als einziger Schweizer nach dem Ausscheiden von Remy Bertola und Henry Bernet im Einzel-Tableau der Swiss Indoors.

Den erst vierten Sieg in diesem Jahr auf der ATP-Tour verdiente sich Wawrinka mit einer starken Leistung. Den ersten Satz entschied er in lediglich 26 Minuten für sich. Danach zeigte der dreifache Major-Sieger Kämpferqualitäten und meldete sich nach 0:3- und 1:4-Rückstand zurück. Den Tiebreak dominierte er unter anderem dank einiger sehenswerter Rückhand-Schläge.

Im Achtelfinal trifft Wawrinka am Donnerstag entweder auf den als Nummer 4 gesetzten Norweger Caspar Ruud oder auf den Lucky Loser Quentin Halys aus Frankreich.

Titelverteidiger bereits out

Bereits ausgeschieden ist der Titelverteidiger. Der Franzose Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 33) unterlag dem Brasilianer João Fonseca (ATP 46) 6:7 (6:8), 3:6. Der gut zwei Meter grosse Vorjahressieger, der regelmässig mit über 230 km/h serviert, fand beim Return kein Mittel gegen Fonseca. Der 22-Jährige blieb in der gesamten Partie ohne Breakball. Der 19-Jährige Fonseca, der im letzten Jahr die Next Gen ATP Finals für sich entschieden hatte, schaffte den einzigen Servicedurchbruch zu Beginn des zweiten Satzes.

Im Achtelfinal trifft die grosse brasilianische Zukunftshoffnung am Mittwoch auf den Tschechen Jakub Mensik (ATP 19), den Bezwinger des Baslers Henry Bernet.

