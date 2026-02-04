Stan Wawrinka gewinnt in Montpellier seinen ersten Match Keystone

Stan Wawrinka übersteht beim ATP-Turnier in Montpellier die 1. Runde.

Keystone-SDA SDA

Nach dem erfolgreichen Start in seine Abschiedssaison in Melbourne setzte sich der 40-jährige Waadtländer in Südfrankreich gegen Hamad Medjedovic mit 7:6 (7:3), 6:4 durch.

Wawrinka (ATP 113) gewann gegen den 18 Jahre jüngeren und in der Weltrangliste 33 Plätze besser klassierten Serben nicht zuletzt die wichtigen Punkte. Den ersten Umgang entschied er im Tiebreak für sich, nachdem ihm als Returnspieler zuvor nur fünf Punkte gelungen waren. Im zweiten Satz erspielte er sich die ersten Breakbälle und ging dank zweier Servicedurchbrüche vorentscheidend mit 4:1 in Führung.

Im Achtelfinal bekommt es Wawrinka am Donnerstag mit dem topgesetzten Félix Auger-Aliassime zu tun, der Nummer 8 des ATP-Rankings. Einen Top-10-Spieler schlug der Schweizer letztmals im Oktober 2024 (die damalige Nummer 7 Andrej Rublew in Stockholm).