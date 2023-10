Stan Wawrinka läuft es aktuell nicht rund imago

Stan Wawrinka (ATP 51) scheidet auch beim Masters-1000-Turnier in Paris in der ersten Runde aus.

Der 38-jährige Waadtländer unterlag dem Österreicher Dominic Thiem (ATP 108) nach 2:31 Stunden mit 6:3, 3:6, 5:7. Die Partie war erst um 2.22 Uhr morgens zu Ende.

Wawrinka vergab beim Stand von 5:3 und 40:30 im dritten Satz mit einem Doppelfehler einen Matchball. Überhaupt erlebt er einen schwierigen Herbst. Er war für ihn die vierte Erstrundenniederlage in den letzten fünf Turnieren. Nächste Woche tritt er in Metz an, dort erreichte er im vergangenen Jahr die Halbfinals.

Sweet relief 🌟



The moment @domithiem defeated Wawrinka in Paris! pic.twitter.com/qWEzkAwiTj — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2023

