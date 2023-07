Stan Wawrinkas erster Auftritt in Gstaad dauerte nur 41 Minuten lang, dann gab der Gegner auf Imago

Nicht nur einer, sondern zwei Schweizer stehen am Swiss Open in den Achtelfinals. Stan Wawrinka besiegt den als Nummer 6 gesetzten Roberto Carballés Baeña 6:1, 3:1. Dann gab der Spanier verletzt auf.

Bei seinem Comeback nach zehn Jahren setzte Stan Wawrinka zu einer Leistungsdemonstration an. Der Gegner, immerhin die Nummer 60 der Welt, bekundete nicht den Hauch einer Chance. Erst nach knapp zehn Minuten gewann Carballés mit einem Servicewinner einen ersten Ballwechsel. Mit Tempo und Präzision überforderte Wawrinka den (angeschlagenen) Gegner.

Wawrinka gewann nach bloss 21 Minuten den ersten Satz. Im zweiten Satz ging es etwas weniger rasant weiter, aber auch in diesem Durchgang nahm der 38-jährige Wawrinka dem Gegner gleich das erste Aufschlagspiel ab.

Schon in Wimbledon präsentierte sich «Stan the Man» in guter Form – selbst bei der Niederlage gegen Novak Djokovic. Aber wie stark ist Wawrinka in Gstaad wirklich? Das werden erst die nächsten Tage zeigen. Denn Carballés Baeña taugte nicht als Gradmesser. Letzte Woche verlor er in Salzburg auf Sand gegen die Nummer 474 der Welt (Blaz Rola); in Gstaad plagten ihn schon vor dem Spiel gegen Wawrinka Nackenbeschwerden, wegen denen er sich zuerst behandeln liess und nach 41 Minuten schliesslich aufgab.

Am Donnerstag trifft Wawrinka auf den Spanier Jaume Munar (ATP 110), den Bezwinger von Alexander Ritschard.

sda