WTA-Turnier in Peking Startsieg für Belinda Bencic

SDA

26.9.2025 - 15:54

Belinda Bencic gewinnt ihr Startspiel in Peking, nachdem sie sich im Sommer auf Hartplätzen schwer getan hat.
Belinda Bencic gewinnt ihr Startspiel in Peking, nachdem sie sich im Sommer auf Hartplätzen schwer getan hat.
Bild: Keystone

Belinda Bencic (WTA 16) gewinnt in Peking ihr erstes Einzel seit fast einem Monat. Die 28-jährige Schweizerin besiegt die Amerikanerin Katie Volynets (WTA 107) mit 6:3, 6:3.

Keystone-SDA

26.09.2025, 15:54

26.09.2025, 16:40

Ganz problemlos setzte sich Belinda Bencic in 91 Minuten nicht durch. In beiden Sätzen lag sie mit einem Break in Rückstand (0:2 und 1:3). Letztlich behielt sie gegen Volynets aber souverän die Oberhand.

In der 3. Runde, den Sechzehntelfinals, trifft Bencic am Sonntag auf die Australierin Priscilla Hon, die Nummer 108 der Welt. Bencic bestreitet in China ihr erstes Turnier seit der überraschenden Zweitrundenniederlage am US Open gegen die Amerikanerin Ann Li.

