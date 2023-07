Dominic Stricker steht am Heimturnier in Gstaad in der nächsten Runde. Bild: Keystone

Dominic Stricker zieht am Heimturnier in Gstaad in die Achtelfinals ein. Der 20-jährige Stricker (ATP 106) besiegt den ein Jahr jüngeren Franzosen Arthur Fils (ATP 68) 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Endlich bekamen die Schweizer Tennis-Fans am Swiss Open Grund zum Jubeln. Nach den Niederlagen von Alexander Ritschard und Marc-Andrea Hüsler schaffte Dominic Stricker zum zweiten Mal in Gstaad den Einzug in die 2. Runde.

Der Berner Stricker musste in der fast vollen Roy-Emerson-Arena eine Glanzleistung zeigen, um Arthur Fils in die Schranken zu weisen. Den ersten Satz sicherte sich Stricker im Tiebreak mit 7:4. Im zweiten Satz drehte Arthur Fils anfänglich den Spiess um. Der Franzose führte nach einem frühen Break mit 5:3, ehe Dominic Stricker der Ausgleich gelang und er sich erneut im Tiebreak durchsetzte.

Fils gewann im Mai das ATP-250-Turnier von Lyon, kassierte danach aber am French Open und in Wimbledon Erstrunden-Niederlagen. Vor zwei Jahren stand er im Junioren-Final des French Open, anders als Stricker im Jahr vorher verlor er diesen aber. In den Achtelfinals trifft Dominic Stricker auf den als Nummer 2 gesetzten Miomir Kecmanovic (ATP 41).

Sealed in style 💥@DominicStricker comes through a tight contest vs Fils 7-6 7-6 👏#ATPGstaad pic.twitter.com/OoqS1xBKNP — Tennis TV (@TennisTV) July 18, 2023

bi, sda