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Genf-Premiere Stefanos Tsitsipas erhält eine Wildcard für das Geneva Open

SDA

9.5.2026 - 16:14

Stefanos Tsitsipas macht erstmals Halt in Genf.
Stefanos Tsitsipas macht erstmals Halt in Genf.
Keystone

Der Grieche Stefanos Tsitsipas nimmt erstmals am Geneva Open teil. Der 27-Jährige, der im ATP-Ranking nur noch die Nummer 75 ist, erhielt eine Wildcard, wie die Organisatoren bekannt gaben.

Keystone-SDA

09.05.2026, 16:14

09.05.2026, 16:27

Tsitsipas blickt auf eine schwierige Zeit zurück, geprägt von Rückenschmerzen. Zuletzt scheiterte die frühere Nummer 3 der Welt in Rom in der 1. Runde. Beim Masters-1000-Turnier in Madrid überzeugte er kurz vor Rom mit dem Einzug in die Achtelfinals. Er verlor dort erst nach zwei vergebenen Matchbällen gegen den dreifachen Geneva-Open-Sieger Casper Ruud.

Tsitsipas, der zweimal in einem Grand-Slam-Final stand und 2019 die ATP Finals gewann, ist nach Stan Wawrinka der zweite Wildcard-Empfänger. Wer die dritte Einladung erhält, ist noch offen. Mit Taylor Fritz (ATP 7), Alexander Bublik (ATP 11), Cameron Norrie (ATP 19), Learner Tien (ATP 21) und Casper Ruud (ATP 25) sind fünf Spieler aus den Top 25 gemeldet.

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