Dominic Stricker macht aktuell keine einfache Phase durch. Imago

Zweieinhalb Wochen vor Beginn der Swiss Indoors in Basel muss Dominic Stricker erneut einen Rückschlag hinnehmen.

SDA

Der 22-jährige Berner führte in der Erstrundenpartie des ATP-Challenger-Turniers in Tiburon, Kalifornien, gegen den Einheimischen J.J. Wolf im ersten Satz 5:3, ehe er den Platz unter Tränen verliess. Kurz vorher liess er sich beim Medical Timeout am Rücken behandeln.

Im ersten Halbjahr wurde der Schweizer Hoffnungsträger bereits durch Rückenschmerzen zu einer langen Pause (acht Monate) gezwungen. Trotz Weltranglisten-Position 328 hat Sticker seinen Startplatz an den Swiss Indoors (19. bis 27. Oktober) auf sicher. Er profitiert wie Stan Wawrinka von einer Wildcard.

sda