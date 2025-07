Starker Auftritt, doch am Ende lachte der Gegner: Dominic Stricker. Bild: Keystone

Der Schweizer Tennisprofi Dominic Stricker zeigt am Swiss Open in Gstaad eine gute Leistung, scheitert aber im Achtelfinal am topgesetzten Casper Ruud. Der Norweger gewinnt 7:5, 7:6 (8:6).

Keystone-SDA SDA

Die Weltnummer 13 Casper Ruud steht im Berner Oberland zum dritten Mal im Einsatz und bleibt dabei ungeschlagen. Gegen Dominic Stricker (ATP 229) brauchte er nach einem Freilos in der 1. Runde eindreiviertel Stunden für den nächsten Einzug in die Viertelfinals.

Nach seinem ersten Erfolg auf der ATP Tour seit neun Monaten am Montag forderte Stricker auch Ruud bis zum letzten Ballwechsel. Im zweiten Durchgang führte der Berner Linkshänder im Tiebreak 6:4, konnte die beiden Satzbälle allerdings nicht nutzen. Der Norweger gewann am Ende die letzten vier, entscheidenden, Punkte.

Im ersten Satz hatte Stricker 4:3 geführt, musste dieses Break aber sogleich wieder abgeben. Ansonsten dominierte Ruud seine Aufschlagspiele bei zum Teil leichtem Regen mit gutem Service und druckvoller Vorhand. Im zweiten Satz hatte einzige Ruud eine Breakchance, ehe es ins Tiebreak ging.

Der dreifache Grand-Slam-Finalist aus Oslo überzeugte nach einer längeren Pause wegen einer Knieverletzung, die ihn unter anderem zum Verzicht auf Wimbledon zwang. Für Stricker geht es nun darum, seinen Aufwärtstrend kommende Woche beim Challenger-Turnier in Zug zu bestätigen.