Stilsicher am Netz: Dominic Stricker zog am US Open mit einer reifen Leistung gegen den deutlich höher klassierten Alexei Popyrin in die 2. Runde ein Keystone

Der junge Schweizer Tennisprofi Dominic Stricker erreicht am US Open wie bereits in Wimbledon die 2. Runde – und wieder gewinnt er gegen Alexei Popyrin.

Auch in New York hatte sich Stricker (ATP 128) über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt, und auch diesmal behielt er gegen den wesentlich höher rangierten Australier Popyrin (ATP 41) die Oberhand. Der 21-jährige Berner setzte sich in 2:40 Stunden 6:3, 6:4, 3:6, 6:3 durch. Als Lohn winkt nun am Mittwoch ein Auftritt in einem der grossen Stadien gegen die Weltnummer 7 Stefanos Tsitsipas.

Der Linkshänder Stricker war im Duell zweier guter Aufschläger gegen Popyrin der komplettere Spieler mit mehr Variationsmöglichkeiten. Erst mit einer 2:0-Satzführung im Rücken musste der Schweizer zum 3:5 im dritten Durchgang erstmals seinen Service abgeben. Er reagierte auf den Verlust des Satzes aber meisterlich und zog im vierten gleich auf 5:0 davon. Im zweiten Anlauf brachte er den Sieg dann sicher ins Trockene.

Stricker zeigte bei seinem ersten US Open im Hauptfeld eine reife Leistung und überzeugte insbesondere auch am Netz. Damit darf er sich durchaus auch gegen den Australian-Open-Finalisten Tsitsipas etwas ausrechnen. Der Grieche ist in New York in bisher fünf Anläufen noch nie über die 3. Runde hinaus gekommen.

sda