Dominic Stricker (ATP 233) muss weiter auf den ersten Sieg auf der ATP-Tour seit Ende Oktober des vergangenen Jahres warten.

Der von einer Wildcard profitierende Berner unterlag an den Geneva Open in der 1. Runde gegen den britischen Qualifikanten Cameron Norrie (ATP 90) 6:7 (2:7), 3:6. Damit ist der einzige Schweizer im Haupttableau ausgeschieden.

Im ersten Satz drehte der 22-jährige Stricker ein 1:3 in eine 5:3, dennoch musste er ins Tiebreak, in dem er die ersten fünf Punkte verlor. Im zweiten Satz geriet er 1:3 in Rückstand, ehe die Partie für gut eine Stunde wegen eines Gewitters unterbrochen werden musste. Danach gab der Schweizer erneut seinen Aufschlag zum 1:4 ab. Zwar gelang Stricker beim Stand von 2:5 zu Null sein drittes Break in diesem Spiel, es war aber nur ein kurzes Strohfeuer. Nach 97 Minuten Spielzeit musste er Norrie zum Sieg gratulieren.

Der sich in einer schwierigen Phase befindende Stricker zeigte zwar gute Ansätze, gewann nach zweitem Aufschlag aber nur elf von 32 Punkten. Er hätte die 25 Punkte für den Einzug in die Achtelfinals in der Weltrangliste gut gebrauchen können, um die Qualifikation in Wimbledon bestreiten zu können. Zudem hätte ihm ein Sieg weiteren Auftrieb gegeben, nachdem er zuvor beim Challenger-Turnier in Francavilla die Halbfinals erreichte hatte. Seinen letzten Sieg auf der ATP-Tour feierte Stricker Ende Oktober 2024 in der 1. Runde in Basel.