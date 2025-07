Beisst sich ind er 1. Runde des Swiss Open in Gstaad durch: Dominic Stricker Keystone

Dominic Stricker (ATP 229) steht am Swiss Open in Gstaad zum dritten Mal im Achtelfinal. In der 1. Runde gewinnt der Berner 4:6, 6:4, 6:2 gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert (ATP 144).

Keystone-SDA SDA

Für Stricker geht damit eine lange Durststrecke zu Ende. Der 22-Jährige profitiert beim Heimturnier von einer Wildcard und gewann erstmals seit den Swiss Indoors in Basel im letzten Oktober wieder eine Partie auf der ATP Tour. Im Achtelfinal trifft er auf den topgesetzten Norweger Casper Ruud.

Den ersten Satz gab Stricker eher unnötig durch ein Break zum 4:6 ab. Danach zeigte er sich in der Höhe bei eigenem Aufschlag jedoch sicher und hatte den Match nach seinem ersten Break zum 3:2 im zweiten Satz gut im Griff.

Im entscheidenden Durchgang legte der Linkshänder aus Grosshöchstetten gleich mit einem Aufschlagdurchbruch zum 1:0 vor. Nach gut eindreiviertel Stunden nutzte er seinen zweiten Matchball zum so wichtigen Sieg, dank dem er auch der Teilnahme in der Qualifikation des US Open einen Schritt näher kommt.

In Gstaad steht Stricker zum dritten Mal nach 2022 und 2023 in den Achtelfinals, weiter kam er noch nie.