Bencic holt sich den ersten Grand-Slam-Sieg als Mami ++ Stricker scheitert an Duckworth

Belinda Bencic gelingt das Grand-Slam-Comeback. Anderthalb Jahre nach ihrem letzten Auftritt am US Open schlägt sie am Australian Open die Lettin Jelena Ostapenko in zwei Stunden 6:3, 7:6 (8:6).

Der Finish in dieser Partie zweier 27-Jähriger verlief packend. Belinda Bencic dominierte bis zum 6:3, 5:3 die Partie. Bei 5:4 im zweiten Satz und eigenem Aufschlag verpasste sie fünf Matchbälle. Jelena Ostapenko steigerte sich in dieser Phase. Die Matchbälle wehrte die Lettin alle mit blitzsauberen Gewinnschlägen ab. Mit ihrem dritten Breakball schaffte Ostapenko den 5:5-Ausgleich.

Im Tiebreak setzte sich Belinda Bencic etwas glückhaft durch. Die Schweizerin führte 3:1 und 4:2, geriet dann aber 4:6 in Rückstand. Ostapenko konnte ihre zwei Satzbälle auch nicht nutzen, und wenig später verhalf die Netzkante Bencic beim sechsten Matchball zum Sieg.

Wahre Freude: Belinda Bencic schlägt am Australian Open mit Jelena Ostapenko die Nummer 17 der Welt. Bild: sda

Trotz der Dramatik am Ende: Bencic (WTA 421) stellte in Melbourne unter Beweis, dass sie sich ihrem Spielniveau von 2023 bereits wieder annähert. Ostapenko, die Nummer 17 der Welt, scheiterte an ihren Vorbereitungsturnieren in Brisbane und Adelaide zwar jeweils in den Achtelfinals, scheiterte indes an beiden Turnieren knapp an den späteren Turniersiegerinnen (Marie Bouzkova und Madison Keys).

In der 2. Runde trifft Bencic am Mittwoch auf die 25-jährige Niederländerin Suzan Lamens, die Nummer 80 der Welt, Viertelfinalistin vor zwei Wochen in Brisbane und Turniersiegerin letzten Herbst in Osaka.