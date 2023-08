Dominic Stricker gelingt Exploit. IMAGO/Shutterstock

Dominic Stricker gelingt in der 2. Runde des US Open mit einem Fünfsatz-Sieg gegen die Weltnummer 7 Stefanos Tsitsipas ein veritabler Coup.

Der 21-jährige Stricker (ATP 128) feierte gegen Tsitsipas seinen grössten Erfolg. Erstmals gewann er gegen einen Top-10-Spieler und erstmals steht er bei einem Grand-Slam-Turnier in der 3. Runde. Und er wird am Montag nach dem US Open zumindest nahe an die Top 100 der Weltrangliste vorstossen.

Stricker verdiente sich den Erfolg, weil er immer ruhig blieb und den Kopf nie hängen liess, auch als er zunächst seine Chancen nicht nutzte – zum Beispiel einen Satzball am Ende des dritten Satzes. Im vierten Durchgang machte der Linkshänder einen 3:5-Rückstand wett und erzwang in einem nervenaufreibenden Tiebreak den Entscheidungssatz.

In diesem zog er gleich auf 3:0 davon und liess sich nicht mehr vom Weg abbringen. Nach 4:10 Stunden brachte Stricker den 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3-Sieg mit einem Vorhand-Winner auf die Linie ins Trockene. Nun trifft er am Freitag auf den Amerikaner Christopher Eubanks (ATP 30) oder den Franzosen Benjamin Bonzi (ATP 108).

Bencic ohne grosse Probleme

Weniger Gegenwehr hatte Belinda Bencic zu überwinden. Die als Nummer 15 gesetzte Olympiasiegerin gewann gegen die britische Qualifikantin Yuriko Miyazaki (WTA 198) standesgemäss 6:3, 6:3.

Gegen die Grand-Slam-Debütantin ohne eigentlichen Gewinnschlag sorgte Bencic schnell für klare Verhältnisse. In beiden Sätzen ging sie gleich im ersten Game mit einem Break in Führung. Einzig im zweiten Durchgang leistete sich die 26-jährige Ostschweizerin einen kurzen Durchhänger.

In der 2. Runde des US Open nur wenig gefordert: Belinda Bencic setzte sich klar in zwei Sätzen gegen die britische Qualifikantin Yuriko Miyazaki durch KEYSTONE/AP/Manu Fernandez

Mit einer 3:0-Führung im Rücken gab sie – bei der einzigen Breakchance der ein Jahr älteren Britin – zum einzigen Mal ihren Aufschlag ab, knallte in einem kurzen Wutanfall ihren Schläger auf den Boden und machte dann wieder dominant weiter.

Bencic steht bei ihrer achten Teilnahme am US Open zum siebten Mal in der 3. Runde. Dort dürfte die Aufgabe einiges schwieriger werden. Nächste Gegnerin ist am Freitag die dreimalige Finalistin Viktoria Asarenka (WTA 18) oder die Chinesin Zhu Lin (WTA 44).

New York ist mit Abstand das beste Grand-Slam-Pflaster für Bencic. 2019 erreichte sie hier mit dem Halbfinal ihr Bestresultat, zwei weitere Male stand sie in den Viertelfinals.

ck, sda