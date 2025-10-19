  1. Privatkunden
Sorgenkind? Zverev kontert Beckers Kritik: «Das ist mir inzwischen latte»

dpa

19.10.2025 - 15:00

Alexander Zverev läuft seiner Topform derzeit hinterher.
Alexander Zverev läuft seiner Topform derzeit hinterher.
Bild: Keystone

Es ist ein zähes Jahr für Tennisprofi Alexander Zverev. Die Kritik von Boris Becker nervt ihn obendrein. Auf die jüngsten Aussagen des 57-Jährigen reagiert er bissig.

DPA

19.10.2025, 15:00

Deutschlands Topstar Alexander Zverev hat bissig auf die neuerliche Kritik von Tennis-Legende Boris Becker reagiert. «Ich glaube, dass er sich relativ wenig Sorgen um mich macht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass er so ein bisschen nach Aufmerksamkeit sucht und die bekommt er über mich», sagte der 28-Jährige im Interview der «Bild am Sonntag». «Das ist leider so. Aber das ist mir inzwischen latte.»

Becker hatte den gebürtigen Hamburger im gemeinsamen Podcast mit Ex-Tennisspielerin Andrea Petkovic zuletzt zum wiederholten Mal kritisiert, ihn unter anderem als «Sorgenkind» bezeichnet. «Weltspitze sieht anders aus», hatte Becker gesagt. Zudem hatte der 57-Jährige seine Kritik erneuert, dass sich Zverev gegen eine personelle Veränderung in seinem Umfeld sträube.

Frühes Aus in Saudi-Arabien

Für Zverev verläuft das Jahr bisher enttäuschend. Der Weltranglisten-Dritte zeigte sich deshalb zuletzt extrem selbstkritisch. Er hat aber auch immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen, vor allem Rückenproblemen, zu kämpfen. Beim hoch dotierten Showturnier in Saudi-Arabien, das der Italiener Jannik Sinner im Finale gegen den Spanier Carlos Alcaraz gewann, scheiterte Zverev unter der Woche bereits in seinem Auftaktmatch an US-Profi Taylor Fritz.

«Aber es wird alles und ich bin voller Zuversicht, dass ich meine Form wiederfinden und wieder gutes Tennis spielen werde», sagte Zverev. Er habe in Saudi-Arabien immerhin gut trainiert. «Und jetzt kommen ja Turniere, die ich ganz gerne mag in der Halle, mit Wien und Paris, wo ich vergangenes Jahr gewann. Ich glaube, dass ich da wieder gutes Tennis spielen kann.»

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Lässer Classics – mit Martina Hingis

Lässer Classics – mit Martina Hingis

Illustre Gäste, spannende Geschichten, emotionale Momente. «Lässer Classics» zeigt die besten Talks aus den letzten zehn Jahren mit Claudia Lässer. In dieser Folge: Martina Hingis.

14.06.2024

