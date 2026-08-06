Die 3. Runde bedeutet für Viktorija Golubic beim hervorragend besetzten WTA-1000-Turnier in Toronto Endstation. Die Zürcherin unterliegt Iga Swiatek 2:6, 1:6.

Im vierten Duell mit der langjährigen Weltranglistenersten und sechsfachen Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek gelang Viktorija Golubic (WTA 51) gleich im ersten Game ein Break. Es sollte die einzige Führung der 33-jährigen Zürcherin bleiben.

Die Polin war in jeder Hinsicht besser und brachte nach nur 66 Minuten ihren dritten Sieg gegen Golubic ins Trockene.

Damit verbleibt beim Masters-Turnier in der kanadischen Metropole Belinda Bencic als einzige Schweizerin im Rennen. Die als Nummer 12 gesetzte Olympiasiegerin von 2021 trifft am Freitag auf die amerikanische Linkshänderin Taylor Townsend (WTA 110).