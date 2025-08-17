Der Polin Iga Swiatek fehlt in Cincinnati noch ein Sieg zum Turniersieg Keystone

Iga Swiatek (WTA 3) erreicht am WTA-1000-Turnier in Cincinnati erstmals den Final. Die Wimbledon-Siegerin gewinnt auch den Halbfinal gegen die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 10) in zwei Sätzen.

Keystone-SDA SDA

Swiatek behielt mit einem souveränen 7:5, 6:3-Sieg auch im vierten Aufeinandertreffen mit Rybakina in diesem Jahr die Oberhand. Die sechsfache Grand-Slam-Turniersiegerin aus Polen führt nun in den Direktduellen mit der Kasachin mit 6:4 Siegen.

Ihre Finalgegnerin am Turnier im US-Bundesstaat Ohio ist entweder die Italienerin Jasmine Paolini (WTA 9) oder die Russin Veronika Kudermetowa (WTA 36).

