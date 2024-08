Nicht überzeugend, aber erfolgreich: Iga Swiatek in der 1. Runde des US Open Keystone

Die Weltnummer 1 Iga Swiatek macht bei ihrem Start ins US Open keinen überzeugenden Eindruck, kämpft sich aber durch die 1. Runde.

SDA

Swiatek leistete sich gegen Kamilla Rachimowa (WTA 104), die eigentlich in der letzten Runde der Qualifikation verloren hatte, nicht weniger als 41 unerzwungene Fehler. So brauchte sie fast zwei Stunden, um sich 6:4, 7:6 (8:6) durchzusetzen. Im Tiebreak des zweiten Satzes wehrte Swiatek drei Satzbälle in Folge ab. Die 23-jährige Polin hat bei 23 Grand-Slam-Turnieren nur einmal in der 1. Runde verloren – 2019 in Wimbledon gegen die Schweizerin Viktorija Golubic.

sda