WTA Finals in Saudi-Arabien Swiatek und Rybakina starten mit klaren Siegen

SDA

1.11.2025 - 19:05

Lokerer Start in die WTA Finals: Iga Swiatek in Riad.
Lokerer Start in die WTA Finals: Iga Swiatek in Riad.
Bild: Keystone

Die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek startet mit einem 6:1 und 6:2-Sieg gegen die Amerikanerin Madison Keys ideal in die WTA Finals in Saudi-Arabien.

Keystone-SDA

01.11.2025, 19:05

01.11.2025, 19:27

Zum Auftakt des Turniers mit den besten acht Spielerinnen des Jahres sahen die Zuschauer in der saudischen Hauptstadt Riad zwei einseitige Partien. Nach Swiatek liess auch Jelena Rybakina, die sich als Letzte für den Saison-Schlusspunkt qualifiziert hatte, der Wimbledon- und US-Open-Finalistin Amanda Anisimova mit 6:3, 6:1 keine Chance.

Beide Partien dauerten zusammen weniger als zwei Stunden.

