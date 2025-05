Iga Swiatek zeigt in Paris einen Formanstieg. Bild: Keystone

Iga Swiatek, die Siegerin der letzten drei Jahre, und Aryna Sabalenka, die erste Herausforderin, haben die 3. Runde am French Open überzeugend überstanden und stehen nun vor den ersten Tests.

Keystone-SDA SDA

Wie in der Runde zuvor gegen Schweizerin Jil Teichmann benötigte Sabalenka gegen die Serbin Olga Danilovic (WTA 34) nur 79 Minuten, um sich durchzusetzen. Nach dem 6:2, 6:3 hat die Weltranglisten-Erste zehn Games im Verlauf des Turniers abgegeben. Die 27-jährige Belarussin strebt nach ihrem ersten Turniersieg in Paris.

Im Achtelfinal könnte die Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 16) Sabalenka erstmals vor Schwierigkeiten stellen. Nach einem schwachen Start in die europäische Sandsaison hat die 23-jährige Bezwingerin von Viktorija Golubic in Roland Garros gut Fahrt aufgenommen und ist nach dem Sieg gegen die Dänin Clara Tauson (WTA 22) weiterhin ohne Satzverlust.

Auch Swiatek blickt auf für ihre Verhältnisse durchzogene letzte WTA-Wochen zurück. Auf ihrem Lieblingsplatz, wo sie vor einem Jahr ihren letzten Turniersieg gefeiert hat, kam sie mit 6:2, 7:5 gegen die Rumänin Jaqueline Cristian (WTA 60) sicher zu ihrem 24. Sieg in Folge beim French Open.

Als Nächstes trifft die Polin auf die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 11), Wimbledon-Siegerin 2022. In den Direktduellen steht es 4:4, wobei Rybakina 2023 in Rom und 2024 in Stuttgart die zwei Duelle auf Sand für sich entschieden hat.