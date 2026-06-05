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Tennis Swiss Indoors mit Auger-Aliassime, Shelton, Fritz und Fonseca

SDA

5.6.2026 - 14:13

Félix Auger-Aliassime, ab Montag die Nummer 4 der Weltrangliste, hat in Basel schon zweimal triumphiert
Félix Auger-Aliassime, ab Montag die Nummer 4 der Weltrangliste, hat in Basel schon zweimal triumphiert
Keystone

Auger-Aliassime, Shelton, Fritz und Fonseca: Die ersten namhaften Teilnehmer an den diesjährigen Swiss Indoors in Basel sind bekannt.

Keystone-SDA

05.06.2026, 14:13

Der Amerikaner Ben Shelton und der Kanadier Félix Auger-Aliassime sind als aktuelle Weltnummern 5 und 6 die am besten klassierten gemeldeten Spieler. Auger-Aliassime, der das Turnier in Basel vor vier und drei Jahren gewonnen hat, wird am Montag im Ranking auf Position 4 vorrücken und wieder unmittelbar vor Shelton klassiert sein.

Mit Taylor Fritz wird ein weiterer Top-Ten-Spieler in der St. Jakobshalle aufschlagen. Sheltons Landsmann, im vorletzten Jahr Finalist am US Open, liegt derzeit an 9. Stelle.

In Basel ebenfalls antreten werden der Tscheche Jiri Lehecka, der sich als Nummer 12 der Weltrangliste immer mehr den besten zehn nähert, sowie der Franzose Arthur Fils, die Nummer 20, und João Fonseca. Der junge Brasilianer wird sich nach seinen starken Auftritten am French Open im neuen Ranking von Rang 30 auf Platz 25 oder 26 verbessern. Für Aufsehen in Roland-Garros sorgte Fonseca vorab mit seinem Fünf-Satz-Erfolg in der 3. Runde gegen Novak Djokovic.

Im Mittelpunkt wird beim diesjährigen Turnier in Basel, das vom 24. Oktober bis zum 1. November stattfindet, auch noch einmal Stan Wawrinka stehen. Wie bereits früher angekündigt, wird der zurücktretende Waadtländer am «Super Monday», 26. Oktober 2026, gewürdigt. Sein Erstrundenspiel bestreitet Wawrinka tags darauf.

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