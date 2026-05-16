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Gauff unterliegt nach hartem Kampf Switolina triumphiert in Rom zum dritten Mal

SDA

16.5.2026 - 21:41

Jelina Switolina jubelt über ihren Sieg in Rom
Jelina Switolina jubelt über ihren Sieg in Rom
Keystone

Jelina Switolina gewinnt im Final des WTA-1000-Turnier in Rom gegen Coco Gauff 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Damit feiert die Ukrainerin nach 2017 und 2018 den dritten Turniersieg in Italiens Hauptstadt.

Keystone-SDA

16.05.2026, 21:41

16.05.2026, 21:59

Im entscheidenden dritten Satz gelangen Switolina gleich zwei Breaks hintereinander. Beim Stand von 5:2 und bei eigenem Aufschlag liess sie Gauff nicht mehr aufschliessen, sondern sicherte sich den Sieg nach beinahe drei Stunden. Zuvor hatte die Amerikanerin den zweiten Durchgang im Tiebreak gewonnen und damit einen Entscheidungssatz erzwungen.

Auf ihrem Weg zum Titel besiegte Switolina Jelena Rybakina (WTA 2), Iga Swiatek (WTA 4) und schliesslich Coco Gauff (WTA 3). Die aktuelle Weltnummer 10 setzte sich in den vergangenen vier Tagen also gegen drei besser klassierte Gegnerinnen durch.

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