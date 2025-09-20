  1. Privatkunden
Tennis Team Europa führt nach Tag 1 am Laver Cup

SDA

20.9.2025 - 09:35

Carlos Alcaraz siegt im Doppel an der Seite von Jakub Mensik für Europa
Carlos Alcaraz siegt im Doppel an der Seite von Jakub Mensik für Europa
Keystone

Das Team Europa liegt nach dem ersten Tag am Laver Cup in San Francisco mit 3:1 vorne.

Keystone-SDA

20.09.2025, 09:35

20.09.2025, 10:07

Der Norweger Casper Ruud, der Tscheche Jakuk Mensik sowie das Doppel mit Spaniens Superstar Carlos Alcaraz und Mensik konnten ihre Duelle gegen die Welt-Auswahl beim Show-Event in den USA für sich entscheiden.

Am Wochenende finden die weiteren Begegnungen statt, wobei die Siege am Samstag doppelt und am Sonntag dreifach zählen. Wer zuerst 13 Punkte hat, gewinnt.

Das Team Europa setzte sich in dem von Roger Federer ins Leben gerufenen Teamwettbewerb in den bisherigen sieben Aufeinandertreffen fünfmal durch. Im vergangenen Jahr siegte Europa gegen die Welt-Auswahl in Berlin 13:11.

