Sieg gegen Munar Teenager Fonseca ist erster Finalist an den Swiss Indoors

SDA

25.10.2025 - 17:19

In Basel nicht zu stoppen: João Fonsec steht erstmals im Final eines Turniers der 500er-Kategorie
In Basel nicht zu stoppen: João Fonsec steht erstmals im Final eines Turniers der 500er-Kategorie
Keystone

Der brasilianische Teenager João Fonseca steht an den Swiss Indoors in Basel als erster Spieler im Final. Die Nummer 46 der Welt bezwingt Jaume Munar 7:6 (7:4), 7:5.

Keystone-SDA

25.10.2025, 17:19

25.10.2025, 17:48

Der 19-jährige João Fonseca steht in Basel erstmals im Final eines Turniers der 500er-Kategorie, wo er am Sonntag auf den Sieger der Partie zwischen Ugo Humbert und Alejandro Davidovich Fokina tritt. Er ist der dritte Teenager im Final der Swiss Indoors, nach seinem Idol Roger Federer 2000 (Niederlage gegen Thomas Enqvist) und Holger Rune 2022 (Niederlage gegen Félix Auger-Aliassime).

Nach einem ersten Satz ohne eine Breakchance spielte Fonseca ein hervorragendes Tiebreak. Im weiten Durchgang ging der vier Positionen besser klassierte und neun Jahre ältere Mallorquiner 4:2 in Führung und schien kurz vor dem Satzausgleich. Der Südamerikaner konnte jedoch nochmals aufdrehen und gewann fünf der letzten sechs Games. Nach 1:54 Stunden nutzte Fonseca in einer hochklassigen Partie mit seinem 39. Winner (bei nur 10 unerzwungenen Fehlern) gleich seinen ersten Matchball.

Seinen bislang einzigen Final auf der ATP Tour, beim 250er-Turnier auf Sand in Buenos Aires, gewann Fonseca im Februar in zwei Sätzen.

