Der brasilianische Teenager triumphiert an den Swiss Indoors in Basel und feiert den grössten Erfolg seiner noch jungen Karriere. Im Final bezwingt er den Spanier Alejandro Davidovich Fokina 6:3, 6:4.

Die Swiss Indoors haben einen jungen, aber würdigen Sieger, von dem man in der Zukunft grosse Dinge erwarten kann. In seinem zweiten Final auf der ATP Tour war der 19-jährige João Fonseca (ATP 46) immer Herr der Lage und liess dem sieben Jahre älteren Alejandro Davidovich Fokina (ATP 18) in 1:25 Stunden keine Chance.

Fonseca ist in Basel der zweitjüngste Sieger nach Jim Courier, der 1989 noch rund zwei Wochen jünger war. Im Februar hatte der Brasilianer beim ATP-250-Turnier in Buenos Aires triumphiert, nun tat er dies in der ausverkauften St. Jakobshalle bereits eine Stufe höher – von der grossen Mehrheit der gut 8000 Zuschauer lautstark unterstützt. Die Finalbilanz des Spaniers Davidovich Fokina ist derweil noch miserabler geworden. Er verlor auch sein fünftes Endspiel. Bei zwei der vorherigen hatte er Matchball, in Basel kam er aber nie in die Nähe eines ersten ATP-Titels.

Im ersten Satz konnte Fonseca ein erstes Break zum 2:0 zwar nicht bestätigen, auf das zweite zum 4:2 vermochte der Südspanier mit russischen Eltern aber nicht mehr zu reagieren. Im zweiten Durchgang reichte ihm dann ein frühes Break zum 1:0. Auch, nachdem er beim Stand von 5:3 und gegnerischem Aufschlag einen ersten Matchball nicht nutzen konnte, blieb Fonseca cool und liess sich nicht mehr vom Weg abringen.

Der grosse Federer-Fan ist nach vier Argentiniern und einem Chilenen der sechste Sieger aus Südamerika. Im Ranking wird sich der jüngste Spieler in den Top 100 erstmals unter die besten 30 verbessern.