WTA Cleveland Teichmann gegen Cirstea chancenlos

SDA

20.8.2025 - 18:30

Nach dem Ausscheiden in Cleveland geht es für Jil Teichmann am US Open weiter
Nach dem Ausscheiden in Cleveland geht es für Jil Teichmann am US Open weiter
Keystone

Jil Teichmann (WTA 85) scheidet am WTA-250-Turnier in Cleveland in den Achtelfinals aus. Gegen die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 112) verliert die Schweizerin in nur 61 Minuten 1:6, 1:6.

Keystone-SDA

20.08.2025, 18:30

20.08.2025, 18:56

Teichmann bestritt in Ohio ihr erstes Turnier seit einem Monat. Zuletzt hatte sie auf Sand im rumänischen Iasi den Final erreicht, dabei im Halbfinal Cirstea noch in zwei Sätzen bezwungen. Die Reprise auf Hartplatz misslang der Schweizer Linkshänderin jedoch völlig.

Nach einem Dreisatzsieg zum Auftakt gegen die überraschende French-Open-Halbfinalistin Loïs Boisson (WTA 47) konnte Teichmann bei ihrem zweiten Auftritt in Cleveland nicht nachlegen. Zwar gelang ihr gleich zu Beginn ein Break, danach gab sie aber sechs ihrer sieben Aufschlagspiele ab – begünstigt durch sechs Doppelfehler und eine insgesamt zu hohe Fehlerquote.

Mit Viktorija Golubic (WTA 77) kämpft am gleichen Turnier noch eine zweite Schweizerin um den Einzug in die Viertelfinals. Die Zürcherin trifft auf die als Nummer 7 gesetzte Britin Katie Boulter (WTA 48).

