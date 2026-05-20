  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WTA Rabat Teichmann in Rabat in den Viertelfinals

SDA

20.5.2026 - 14:26

Jil Teichmann gewinnt gegen Alycia Parks
Jil Teichmann gewinnt gegen Alycia Parks
Keystone

Jil Teichmann (WTA 207) gewinnt in den Achtelfinals des WTA-Turniers in Rabat gegen Alycia Parks (WTA 80). Gegen die als Nummer 8 gesetzte US-Amerikanerin setzt sie sich mit 6:3, 6:4 durch.

Keystone-SDA

20.05.2026, 14:26

Am Montag hatte Teichmann ihren ersten Sieg auf der Tour seit neun Monaten gefeiert, nun folgte gleich der zweite hintereinander. Dies gelang der Seeländerin letztmals im Juli 2025, als sie im rumänischen Iasi gar in den Final vorstiess. Im Herbst beendete sie ihre Saison vorzeitig wegen grosser Erschöpfung.

Im Viertelfinal in Marokko trifft Teichmann auf die Siegerin der Partie zwischen Yasmine Kabbaj (WTA 334) und Tatjana Maria (WTA 42). Für das am Sonntag beginnende French Open ist Teichmann dank eines geschützten Rankings bereits qualifiziert.

Meistgelesen

So will Bundesrätin Baume-Schneider die AHV langfristig finanzieren
Millionenbetrug? Schweizer Airline-Chef verhaftet
Kiew präsentiert eigene Gleitbombe – und sendet Signal an Putin

Videos aus dem Ressort

Analyse nach der PK: Darum verzichtet Murat Yakin auf Alvyn Sanches

Analyse nach der PK: Darum verzichtet Murat Yakin auf Alvyn Sanches

23 Feldspieler und drei Goalies hat Murat Yakin für die WM nominiert. An einer Medienkonferenz erläutert der Nati-Coach, warum es für Spieler wie Alvyn Sanches, Joël Monteiro oder Vincent Sierro nicht ins Aufgebot reichte.

20.05.2026

Suri: «Die Nati wird Österreich nicht in den ersten 10 Minuten aus der Halle schiessen»

Suri: «Die Nati wird Österreich nicht in den ersten 10 Minuten aus der Halle schiessen»

19.05.2026

So reagieren die Arsenal-Stars auf den ersten Liga-Titel seit 22 Jahren

So reagieren die Arsenal-Stars auf den ersten Liga-Titel seit 22 Jahren

20.05.2026

Analyse nach der PK: Darum verzichtet Murat Yakin auf Alvyn Sanches

Analyse nach der PK: Darum verzichtet Murat Yakin auf Alvyn Sanches

Suri: «Die Nati wird Österreich nicht in den ersten 10 Minuten aus der Halle schiessen»

Suri: «Die Nati wird Österreich nicht in den ersten 10 Minuten aus der Halle schiessen»

So reagieren die Arsenal-Stars auf den ersten Liga-Titel seit 22 Jahren

So reagieren die Arsenal-Stars auf den ersten Liga-Titel seit 22 Jahren

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nach French-Open-Absage. Auch Wimbledon kommt für Carlos Alcaraz zu früh

Nach French-Open-AbsageAuch Wimbledon kommt für Carlos Alcaraz zu früh

Geneva Open. Ein erlösender Sieg à la Wawrinka

Geneva OpenEin erlösender Sieg à la Wawrinka

WTA Rabat. Teichmann mit erstem Sieg auf WTA-Tour seit neun Monaten

WTA RabatTeichmann mit erstem Sieg auf WTA-Tour seit neun Monaten