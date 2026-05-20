Jil Teichmann gewinnt gegen Alycia Parks Keystone

Jil Teichmann (WTA 207) gewinnt in den Achtelfinals des WTA-Turniers in Rabat gegen Alycia Parks (WTA 80). Gegen die als Nummer 8 gesetzte US-Amerikanerin setzt sie sich mit 6:3, 6:4 durch.

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Am Montag hatte Teichmann ihren ersten Sieg auf der Tour seit neun Monaten gefeiert, nun folgte gleich der zweite hintereinander. Dies gelang der Seeländerin letztmals im Juli 2025, als sie im rumänischen Iasi gar in den Final vorstiess. Im Herbst beendete sie ihre Saison vorzeitig wegen grosser Erschöpfung.

Im Viertelfinal in Marokko trifft Teichmann auf die Siegerin der Partie zwischen Yasmine Kabbaj (WTA 334) und Tatjana Maria (WTA 42). Für das am Sonntag beginnende French Open ist Teichmann dank eines geschützten Rankings bereits qualifiziert.