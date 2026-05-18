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WTA Rabat Teichmann mit erstem Sieg auf WTA-Tour seit neun Monaten

SDA

18.5.2026 - 17:38

Sieht nach langer Verletzungspause wieder Licht am Horizont: Jil Teichmann
Sieht nach langer Verletzungspause wieder Licht am Horizont: Jil Teichmann
Keystone

Erfolgserlebnis für Jil Teichmann (WTA 207): Beim Sandturnier in Rabat gewinnt die Seeländerin 6:4, 7:6 (7:5) gegen die rund 80 Plätze besser klassierte Österreicherin Julia Grabher.

Keystone-SDA

18.05.2026, 17:38

Für Teichmann, die die letzte Saison frühzeitig abbrechen musste, ist es der erste Erfolg auf der WTA-Tour seit neun Monaten.

In der 2. Runde trifft sie in der marokkanischen Hauptstadt auf die als Nummer 8 gesetzte Amerikanerin Alycia Parks (WTA 80). Für das am Sonntag beginnende French Open ist Teichmann dank eines geschützten Rankings direkt qualifiziert.

Simona Waltert (WTA 93) verlor in Rabat hingegen in der Auftaktrunde in zwei Sätzen gegen die Ukrainerin Anschelina Kalinina (WTA 84).

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