Jil Teichmann war im Viertelfinal glücklos Keystone

Jil Teichmann verpasst beim WTA-250-Turnier im mexikanischen Merida den Halbfinal. Die 27-Jährige verliert gegen die Amerikanerin Ann Li 1:6, 1:6.

SDA

In ihrem ersten Viertelfinal auf dieser Stufe seit Juli 2023 lief es Teichmann von Beginn weg nicht nach Wunsch. Sie holte sich zwar den früh eingehandelten Breakrückstand mit dem 1:2 zurück, gewann danach aber bis zum 1:3 im zweiten Satz kein Game mehr. In der gesamten, rund eine Stunde dauernden Partie brachte Teichmann ihren Service gegen die an Nummer 111 im WTA-Ranking klassierte Li nie durch.

Dank der zwei überstandenen Runden auf dem Hartplatz im Bundesstaat Yucatan, eine davon durch Forfait, stösst Teichmann am Montag in der Weltrangliste von Platz 153 auf 139 vor.

sda