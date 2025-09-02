Tennis-Star erlebt Schock-Moment auf dem Court und bricht in Tränen aus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zwischenfall an US Open Tennis-Star erlebt Schock-Moment auf dem Court und bricht in Tränen aus

Dominik Müller

2.9.2025

Karolina Muchova hatte in ihrer Zweitrundenpartie mit den Tränen zu kämpfen, nachdem sie ihren Ex-Freund auf der Tribüne entdeckte.
Karolina Muchova hatte in ihrer Zweitrundenpartie mit den Tränen zu kämpfen, nachdem sie ihren Ex-Freund auf der Tribüne entdeckte.
X/Instablog9ja

Karolina Muchova meisterte in New York bis anhin nicht nur ihre Gegnerinnen, sondern auch eine unangenehme Begegnung mit ihrem Ex-Partner während des Turniers.

Redaktion blue Sport

02.09.2025, 13:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Karolina Muchova steht im Viertelfinale der US Open und trifft dort auf Naomi Osaka.
  • Während des Turniers hatte sie mit einem unangenehmen Zwischenfall zu kämpfen: Ihr Ex-Freund tauchte unangekündigt während eines Spiels auf und störte sie emotional.
  • Trotz der Belastung durch die private Situation bewies Muchova mentale Stärke.
Mehr anzeigen

Bei den US-Open läuft es der Tschechin Karolina Muchova sportlich bestens. Die 29-Jährige steht nach dem 6:3, 6:7 (0:7), 6:3 gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk im Viertelfinale des Grand Slams in New York. Dort trifft sie am Mittwoch auf die Japanerin Naomi Osaka.

Nach den Halbfinal-Teilnahmen in den vergangenen beiden Jahren ist die Weltnummer 13 auch bei der diesjährigen Ausgabe auf gutem Weg, ein Top-Resultat abzuliefern.

Dabei hatte Muchova während des Turniers mit einem unerwarteten Tribünengast zu kämpfen: In ihrem Zweitrunden-Match gegen die Rumänin Sorana Cirstea entdeckte sie gegenüber der Spielerbank ihren Ex-Freund, wie das Portal «tennisnet» berichtet.

«Das hat mir ein bisschen Angst gemacht»

Tatsächlich brach Muchova zu Beginn der Partie in Tränen aus und entschuldigte sich bei der Gegnerin für die Spielverzögerung. Das hatte zunächst auch sportliche Konsequenzen: Schnell lag sie mit 1:4 im Hintertreffen, ehe sie sich den Gewinn des ersten Satzes im Tiebreak doch noch erkämpfen konnte.

Nach dem Match gab sie einem tschechischen Reporter Auskunft: «Es hat nichts mit Tennis zu tun, deshalb rede ich nicht gerne darüber. Aber mein Ex-Freund sass direkt neben meiner Box. Er taucht gerne an Orten auf, wo er nicht sein sollte und wo ich bin. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht.»

Muchova habe daraufhin ihren ehemaligen Partner gebeten, die Tribüne zu verlassen. «Zuerst wollte er nicht, aber dann ging er. Es war in diesem Moment schwierig für mich, mich auf Tennis zu konzentrieren.»

Im Februar wurde bereits Emma Raducanu beim WTA-Turnier in Dubai Opfer eines Stalkers. Raducanus damalige Gegnerin in der zweiten Runde: Karolina Muchova.

Meistgelesen

Tennis-Star erlebt Schock-Moment auf dem Court und bricht in Tränen aus
Ferien-Hotspot schlägt Alarm – Wasser reicht nur noch für 10 Tage
Geheimplan an der Wand? Karte in Büro von Putin-General sorgt für Diskussionen
Millionen Mail-Konten gehackt – so kannst du dich jetzt noch schützen
Tesla will neuen Mega-Markt erobern – und schmiert völlig ab