Tennis-Star erlebt Schock-Moment auf dem Court und bricht in Tränen aus

Karolina Muchova meisterte in New York bis anhin nicht nur ihre Gegnerinnen, sondern auch eine unangenehme Begegnung mit ihrem Ex-Partner während des Turniers.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Karolina Muchova steht im Viertelfinale der US Open und trifft dort auf Naomi Osaka.

Während des Turniers hatte sie mit einem unangenehmen Zwischenfall zu kämpfen: Ihr Ex-Freund tauchte unangekündigt während eines Spiels auf und störte sie emotional.

Trotz der Belastung durch die private Situation bewies Muchova mentale Stärke. Mehr anzeigen

Bei den US-Open läuft es der Tschechin Karolina Muchova sportlich bestens. Die 29-Jährige steht nach dem 6:3, 6:7 (0:7), 6:3 gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk im Viertelfinale des Grand Slams in New York. Dort trifft sie am Mittwoch auf die Japanerin Naomi Osaka.

Nach den Halbfinal-Teilnahmen in den vergangenen beiden Jahren ist die Weltnummer 13 auch bei der diesjährigen Ausgabe auf gutem Weg, ein Top-Resultat abzuliefern.

Dabei hatte Muchova während des Turniers mit einem unerwarteten Tribünengast zu kämpfen: In ihrem Zweitrunden-Match gegen die Rumänin Sorana Cirstea entdeckte sie gegenüber der Spielerbank ihren Ex-Freund, wie das Portal «tennisnet» berichtet.

«Das hat mir ein bisschen Angst gemacht»

Tatsächlich brach Muchova zu Beginn der Partie in Tränen aus und entschuldigte sich bei der Gegnerin für die Spielverzögerung. Das hatte zunächst auch sportliche Konsequenzen: Schnell lag sie mit 1:4 im Hintertreffen, ehe sie sich den Gewinn des ersten Satzes im Tiebreak doch noch erkämpfen konnte.

Tennis Player Karolina Muchova broke down in tears after spotting her ex-boyfriend in the crowd during a match pic.twitter.com/MNkyqayPRg — Instablog9ja (@instablog9ja) September 2, 2025

Nach dem Match gab sie einem tschechischen Reporter Auskunft: «Es hat nichts mit Tennis zu tun, deshalb rede ich nicht gerne darüber. Aber mein Ex-Freund sass direkt neben meiner Box. Er taucht gerne an Orten auf, wo er nicht sein sollte und wo ich bin. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht.»

Muchova habe daraufhin ihren ehemaligen Partner gebeten, die Tribüne zu verlassen. «Zuerst wollte er nicht, aber dann ging er. Es war in diesem Moment schwierig für mich, mich auf Tennis zu konzentrieren.»

Im Februar wurde bereits Emma Raducanu beim WTA-Turnier in Dubai Opfer eines Stalkers. Raducanus damalige Gegnerin in der zweiten Runde: Karolina Muchova.