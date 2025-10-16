  1. Privatkunden
Sport Tennis-Weltverband wird in «World Tennis» umbenannt

SDA

16.10.2025 - 17:56

Der Tennis-Weltverband folgt einem Trend im Weltsport
Der Tennis-Weltverband folgt einem Trend im Weltsport
Keystone

Der Tennis-Weltverband bekommt einen neuen Namen: Ab 2026 wird die bislang als International Tennis Federation (ITF) bekannte Organisation offiziell als «World Tennis» geführt.

Keystone-SDA

16.10.2025, 17:56

Laut einer Mitteilung stimmte eine «überwältigende Mehrheit» der Vertreter der nationalen Verbände auf der Jahresversammlung der ITF für die Umbenennung.

Der Weltverband wurde 1913 unter der Bezeichnung International Lawn Tennis Federation in Paris gegründet und trägt seit 1977 seinen heutigen Namen. Mit der neuesten Änderung folgt die ITF einem internationalen Trend: So benannte sich etwa der Leichtathletik-Weltverband 2019 von IAAF in World Athletics um, 2022 wurde aus dem Schwimm-Weltverband FINA die Organisation World Aquatics.

Die ITF ist neben der ATP (Männer-Tour), der WTA (Frauen-Tour) und den Veranstaltern der vier Grand-Slam-Turniere Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open eine der sieben führenden Institutionen im Welttennis. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Organisation der Olympischen Tennisturniere sowie des Davis Cups und des Billie Jean King Cups.

Kampf der Schwergewichte: Sumo-Turnier in London

16.10.2025

